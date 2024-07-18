В России увеличат выплаты для медиков по программе «Земский доктор»

Выплаты по программе «Земский доктор» будут увеличены вдвое для медицинских работников, которые приезжают работать в Донбасс и Новороссию. Об этом заявил 18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Увеличен их (выплат. — Ред.) размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы: до 2 млн рублей врачам и до 1 млн рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена», — заявил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, на эти цели из федерального бюджета выделили свыше 1 млрд рублей. Уточняется, что более 350 млн предусмотрено на текущий год.

Кроме того, сотрудник сможет в течение действия договора сменить место работы и перейти на службу в другую организацию здравоохранения того же региона.

«Рассчитываем, что эти решения будут хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населенных пунктах», — заключил Мишустин.

Также он отметил, что одной из приоритетных задач в системе здравоохранения является повышение доступности качества медицины для жителей каждого региона России.

Ранее, 3 апреля, Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме сообщил о продлении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до 2030 года. Они реализуются в стране для решения вопроса нехватки кадров.

Программа «Земский доктор» действует с 2011 года. Она предусматривает предоставление выплат врачам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты и малые города регионов. Там они обязаны отработать не менее пяти лет.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о запуске в 2025 году программы «Земский работник культуры». По его словам, в ее рамках специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату из федерального бюджета в 1 млн рублей, на Дальнем Востоке, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях эта сумма будет еще выше — 2 млн рублей.