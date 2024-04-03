Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут продлены до 2030 года. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме.
Он отметил, что программы реализуются в стране для решения вопроса нехватки кадров. По словам Мишустина, более 6,5 тыс. медицинских работников приняли в них участие в 2023 году.
«Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года», — заключил он.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предполагают единовременную выплату гражданам, которые решат переехать в малые населенные пункты для продолжения трудовой деятельности. Ими предусмотрены в большинстве мест выплаты врачам в размере 1 млн рублей, в труднодоступных населенных пунктах — 1,5 млн, а на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике — 2 млн рублей. Фельдшерам, соответственно, — 500 тыс. рублей, 750 тыс. и 1 млн рублей. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей медикам, а 1 млн — фельшерам.
Согласно постановлению правительства России от 2022 года, программы финансируются из федерального бюджета. Средства предоставляются регионам в виде субсидий.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о запуске в 2025 году программы «Земский работник культуры». По его словам, в ее рамках специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату из федерального бюджета в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях эта сумма будет еще выше — 2 млн рублей.