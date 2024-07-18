Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
После победы на Евро-2024 сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА. Его обновленная версия 18 июля опубликована на сайте организации.
Теперь подопечные главного тренера Луиса де ла Фуэнте занимают третью строчку.
Лидерство в рейтинге сохранил за собой действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которая также выиграла Кубок Америки – 2024. На 2-м месте находится чемпион мира – 2018 — Франция.
Сборная России, отстраненная от участия в официальных турнирах с весны 2022 года, осталась на 33-й позиции.
14 июля cборная Испании обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1.
Футболисты испанской команды тогда установили рекорд европейских чемпионатов по забитым голам за один турнир матча. Всего на Евро-2024 они забыли 15 мячей, таким образом обогнав национальную сборную Франции, которая в 1984 году в рамках чемпионата забила 14 голов.
Полузащитника команды Испании Родри признали лучшим игроком Евро-2024. Хавбек провел шесть матчей и забил один гол в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала.