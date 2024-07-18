Посол России отметил желание Германии примерить на себя роль опоры НАТО в Европе

Германия примеряет на себя роль главной опоры НАТО в Европе, невзирая на риски, а ее решение о размещении американских дальнобойных ракет не останется без реакции РФ. Об этом 18 июля заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он обратил внимание, что в Европе началась гонка вооружений, а совместное заявление США и ФРГ о размещении ракет стало очередным свидетельством дестабилизирующей политики Вашингтона.

«Германия же, беспрекословно поддерживая курс Белого дома, примеряет на себя роль главной опоры НАТО в Европе, невзирая на очевидные военно-политические риски», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он также добавил, что Москва рассматривает решение о создании в Висбадене центра НАТО по координации военной помощи Украине как расшатывание основ региональной и стратегической безопасности.

«Германия стремится застолбить за собой ведущую роль в плане поддержки преступного киевского режима, остается главным европейским спонсором и координатором вооружения ВСУ», — подчеркнул Нечаев, посоветовав адресовать вопросы о последствиях данного решения властям ФРГ.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Комментируя это, 18 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия в ответ не исключает развертывания ракет, в том числе с ядерным вооружением.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение по ракетам хорошим, так как Москва «невероятно вооружилась», что может угрожать Европе. Спустя несколько дней он заявил, что размещение американских ракет не приведет к эскалации с РФ, а будет сдерживающим фактором.

При этом спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт 15 июля объяснил решение о размещении дальнобойных систем необходимостью устрашения третьих сторон, «чтобы другие не подумали, что могут напасть на Германию».