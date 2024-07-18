Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на тревогу Запада на фоне многократных провалов ВСУ
Политика
Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар
Мир
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Интернет и технологии
В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
Общество
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Спорт
Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
Спорт
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Мир
Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС
Мир
На Украине создали петицию о разблокировке выдачи паспортов за границей
Армия
ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Экономика
Эксперт указал на опасность «черного» майнинга криптовалют для энергоснабжения РФ
Недвижимость
В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%
Армия
Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения
Сюжет:

В Финляндии сообщили об отсутствии планов открывать сейчас границу с РФ

Глава МВД Финляндии Рантанен назвала неактуальным вопрос открытия границ с РФ
0
Фото: IMAGO/Vesa Moilanen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия не будет открывать границу с Россией до стабилизации ситуации с беженцами. Об этом 18 июля сообщил портал Yle со ссылкой на главу финского МВД Мари Рантанен.

По ее мнению, вопрос открытия восточной границы Финляндии пока не актуален, несмотря на принятие закона о выдворении беженцев. Данное решение может быть пересмотрено, когда пограничные службы страны сочтут ситуацию безопасной.

При этом Рантанен допустила, что в будущем новый закон и открытые границы могли бы действовать одновременно. Сейчас полной уверенности в этом нет, считает министр.

Президент Финляндии Александр Стубб 16 июля утвердил закон об ограничении приема беженцев и их выдворении, который ранее одобрил финский парламент. Документ вступит в силу в понедельник, 22 июля, и будет действовать в течение года.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Ранее, 19 мая, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с РФ после принятия закона о выдворении просителей убежища. Аналогичное мнение озвучил в начале мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Рантанен также заявляла, что по новому закону прибывающие в Финляндию через границу с Россией беженцы будут возвращены обратно.

До этого, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024