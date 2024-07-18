В Финляндии сообщили об отсутствии планов открывать сейчас границу с РФ
Финляндия не будет открывать границу с Россией до стабилизации ситуации с беженцами. Об этом 18 июля сообщил портал Yle со ссылкой на главу финского МВД Мари Рантанен.
По ее мнению, вопрос открытия восточной границы Финляндии пока не актуален, несмотря на принятие закона о выдворении беженцев. Данное решение может быть пересмотрено, когда пограничные службы страны сочтут ситуацию безопасной.
При этом Рантанен допустила, что в будущем новый закон и открытые границы могли бы действовать одновременно. Сейчас полной уверенности в этом нет, считает министр.
Президент Финляндии Александр Стубб 16 июля утвердил закон об ограничении приема беженцев и их выдворении, который ранее одобрил финский парламент. Документ вступит в силу в понедельник, 22 июля, и будет действовать в течение года.
Ранее, 19 мая, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна может частично открыть границу с РФ после принятия закона о выдворении просителей убежища. Аналогичное мнение озвучил в начале мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Рантанен также заявляла, что по новому закону прибывающие в Финляндию через границу с Россией беженцы будут возвращены обратно.
До этого, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.
В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день.