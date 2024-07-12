Парламент Финляндии поддержал закон об отказе беженцам в убежище

Парламент Финляндии одобрил 12 июля законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого может зависеть открытие границы с Россией.

Газета Iltalehti передает, что законодательная инициатива была одобрена 167 членами парламента, один высказался против, еще один отсутствовал. Воздержавшихся не было.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, выступая перед журналистами, уточнил, что Хельсинки получил разрешение Евросовета на введение данных мер. Кроме того, законопроект обсуждался лично с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как поясняла в мае министр внутренних дел страны Мари Рантанен, согласно новому закону, прибывающие в Финляндию через границу с Россией беженцы будут возвращены обратно.

Ранее, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Затем, 6 мая, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о том, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах. Отмечалось, что закон «О выдворении» является частью временных мер Финляндии по борьбе с так называемой инструментальной миграцией, когда беженцев якобы используют в качестве способа достижения каких-либо целей.

В ноябре того же года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день.