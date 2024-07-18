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Эксперт указал на опасность «черного» майнинга криптовалют для энергоснабжения РФ

Огиенко: «черные» майнеры создают угрозу для энергобезопасности регионов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко 18 июля в беседе с «Известиями» оценил поручение президента РФ Владимира Путина законодательно урегулировать майнинг криптовалют, проработав решения по тарифам и налогам.

По словам эксперта, одна из основных проблем, связанных с отсутствием регулирования, это наличие «черного» и «серого» майнинга в больших масштабах — сотни мегаватт потребляемой электрической мощности.

«Такие майнеры создают угрозу для энергобезопасности регионов, поскольку они подключаются по тарифам для населения к коммунальным электросетям, не рассчитанным на такую нагрузку. Кроме того, «серый» майнинг как правило потребляет электроэнергию с превышением заявленной при техприсоединении мощности, либо маскируется под потребление на собственные нужды электростанций и под потери в электрических сетях сетевых организаций, есть и иные способы такого ненормативного потребления», — сказал Огиенко.

Он отметил, что это приводит к аварийным ситуациям, нарушениям энергоснабжения и задолженностям по оплате за электричество. Именно в «сером» и «черном» сегментах майнинга во многом кроется проблема энергодефицита в ряде регионов. Но точечными решениями все проблемы, связанные с майнингом, не решить, считает собеседник издания.

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Системное и полноценное введение отрасли майнинга в правовое поле несет ряд положительных эффектов, указал Огиенко. Например, это рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест. Кроме того, это увеличение налоговых поступлений в бюджет: налогообложение майнинговой деятельности принесет стране около 50 млрд рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли от майнинговой деятельности.

Возможно увеличение выручки энергетических компаний: только один дата-центр мощностью 100 МВт потребляет 832 млн кВтч электроэнергии в год. Помимо этого, специалист указал на предоставление финансовой ликвидности для внешнеторговых расчетов: майнеры могут принести около 240 млрд чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов в криптовалюте.

Прогнозируется и снижение стоимости электрической энергии для всех потребителей: дата-центры для энергоемких вычислений эффективно участвуют в программе управления спросом на электроэнергию, что позволяет снижать стоимость электрической энергии для всех потребителей, а также снижать негативное воздействие на окружающую среду, добавил Огиенко.

«Также регулирование несет позитивные стимулы для легального бизнеса, снизит перекосы в энергосистеме и существенно сократит энергодефицит, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране. Ведь в наш цифровой век невозможно эффективно конкурировать и быть лидером без разработки и внедрения изобретений и инноваций в сквозных технологиях, к коим и относятся технологии распределенного реестра, служащие основной для майнинга. Отрасль ждет введение майнинга в правовое поле уже в ближайшее время», — заключил эксперт.

15 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Так, биткоин поднялся в цене выше $60 тыс. Спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре. По мнению Антонова, биткоин может двигаться к $63 тыс., что станет промежуточной целью на пути к краткосрочному росту до $65 тыс.

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