Замайнить в сети: Путин рассказал о судьбе цифрового рубля и криптовалюты

Регионы России могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за неконтролируемого роста ее потребления для добычи криптовалют — ежегодно на это расходуется 16 млрд кВт*ч электроэнергии или почти 1,5% от общего энергопотребления в стране . Об этом заявил Владимир Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам. Под ударом — Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край. Предотвратить такой исход способно законодательное регулирование ее добычи — так называемого майнинга криптовалюты. Причем это станет подспорьем и для экономики страны: по оценкам экспертов, сегодня из-за отсутствия законодательной базы налоги на этом рынке не декларируются, хотя он оценивается в 50 млрд рублей.

О судьбе цифрового рубля в РФ

Владимир Путин 17 июля провел совещание по экономическим вопросам. В центре внимания — развитие цифровых технологий в финансовой сфере. Сегодня это динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов и граждан , отметил президент.



— Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами . Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере, — сказал Владимир Путин.



В частности, в настоящее время в РФ реализуется пилотный проект о пробном использовании цифрового рубля. Он был запущен Центральным банком в августе 2023 года. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. Платформа в рамках «пилота» показала свою работоспособность и функциональность, уточнил президент. На 1 июля в этой системе, по его словам, уже совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.



— По сути, это еще одна форма нашей национальной денежной единицы. Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет , — подчеркнул президент.



Цифровая валюта — аналог национальной, который используют центральные банки разных стран для прозрачности расчетов. РФ — далеко не новатор в подобном экономическом решении. Лидер в этой сфере — Китай, одним из первых широко внедривший цифровой юань , уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Полностью на государственные цифровые валюты перешли только несколько стран, в основном это государства Карибского бассейна (например, Багамские острова, Ямайка).

— Для России важно быть в авангарде современных технологий, в том числе — в финансовых услугах. В стране уже активно развивается рынок ЦФА (токенов), в том числе, выпущенных крупными промышленными предприятиями для привлечения инвестиций в перспективные проекты , — пояснила Наталья Мильчакова.



Теперь Владимир Путин пообещал сделать следующий шаг — перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов . Для государства это может быть удобно в целях контроля за бюджетными средствами, снижения издержек в бюджетных платежах и упрощения трансграничных расчетов , полагает член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Для финансового рынка плюсы заключаются в повышении конкуренции, в создании новых сервисов и новой платежной инфраструктуры.



— Цифровой рубль может стать полноценным средством платежа для граждан и компаний, но для этого государству необходимо провести большую работу и учитывать ошибки, допущенные в других странах при внедрении таких валют . Там люди увидели риски для финансовой конфиденциальности, ограничения финансовой свободы, — отметила депутат.

Минусы майнинга криптовалют

Отдельно президент остановился на криптовалюте . Россия, по оценкам экспертов, за два года уже совершила колоссальный прорыв на этом рынке. Причем даже наступает на пятки США, где он считается наиболее развитым и сбалансированным в области регулирования , отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Они (криптовалюты. — «Известия») не являются денежными единицами в обычном понимании, но все чаще используются в мире как средство платежа в международных расчетах . В свою очередь, добыча, или так называемый майнинг, цифровых валют может производиться фактически в любой точке планеты. Но для этого требуется много электроэнергии, — пояснил глава государства.



По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд кВт*ч (цифра продолжает расти) или почти 1,5% от общего потребления электроэнергии в стране. Однако российские власти настораживает такой неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют, поскольку он может привести к дефициту мощности в отдельных регионах . В частности, с этим уже отчасти столкнулись в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае (в этих регионах стоимость на электроэнергию одна из самых низких), а это чревато серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков , отметил президент.

— Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу , — заявил Владимир Путин.



Усугубляет проблему и существование «серых» майнеров, которые скрытно потребляют электроэнергию по низким бытовым тарифам , отметил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов. Их деятельность влечет за собой повышенную нагрузку на сеть из-за чего возникают аварии, пояснил он.

О законодательном регулировании крипторынка

На совещании Владимир Путин призвал принять закон о майнинге криптовлют, включая их налогообложение . К примеру, из-за отсутствия законодательной базы налоги на этом рынке не декларируются, хотя он предварительно оценивается в 50 млрд рублей , подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. С появлениям профильного закона рынок обретет четкие требования и станет более цивилизованным , считает он.



Сейчас в РФ только обсуждается закон о майнинге, сказала член московского регионального отделения «Деловая Россия» Екатерина Ледокол. Дело в том, что такая деятельность прямо не запрещена, но есть ряд проблем, например, нельзя получить финансирование на создание «майнинг-ферм» — центра обработки данных — или приобретения оборудования , пояснила она.

— Поэтому покупка оборудования для майнинга проходит за наличный расчет и часто находится в серой зоне. Легализация расширит возможности для ведения внешнеэкономической деятельности , — уверена эксперт.

Справка «Известий» Соответствующий законопроект о регулировании майнинга в России уже находится в Госдуме: профильный комитет по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 23 июля.





Регулирование деятельности за счет специальных тарифов также позволит нивелировать технологические риски , полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Во внешней деятельности криптовалюты станут новым финансовым инструментом для трансграничных платежей, что особенно актуально в условиях санкционного давления и ограничений , добавил эксперт.

— Для России легализация криптовалют, хотя бы только для международных расчетов, это вопрос времени. А вот вопрос о разрешении майнинга выглядит не таким однозначным , — считает он.