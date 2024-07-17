Замайнить в сети: Путин рассказал о судьбе цифрового рубля и криптовалюты
Регионы России могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за неконтролируемого роста ее потребления для добычи криптовалют — ежегодно на это расходуется 16 млрд кВт*ч электроэнергии или почти 1,5% от общего энергопотребления в стране. Об этом заявил Владимир Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам. Под ударом — Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край. Предотвратить такой исход способно законодательное регулирование ее добычи — так называемого майнинга криптовалюты. Причем это станет подспорьем и для экономики страны: по оценкам экспертов, сегодня из-за отсутствия законодательной базы налоги на этом рынке не декларируются, хотя он оценивается в 50 млрд рублей.
О судьбе цифрового рубля в РФ
Владимир Путин 17 июля провел совещание по экономическим вопросам. В центре внимания — развитие цифровых технологий в финансовой сфере. Сегодня это динамичное и перспективное направление современной экономики, которое становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов и граждан, отметил президент.
— Нам, в России, важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами. Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере, — сказал Владимир Путин.
В частности, в настоящее время в РФ реализуется пилотный проект о пробном использовании цифрового рубля. Он был запущен Центральным банком в августе 2023 года. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. Платформа в рамках «пилота» показала свою работоспособность и функциональность, уточнил президент. На 1 июля в этой системе, по его словам, уже совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.
— По сути, это еще одна форма нашей национальной денежной единицы. Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет, — подчеркнул президент.
Цифровая валюта — аналог национальной, который используют центральные банки разных стран для прозрачности расчетов. РФ — далеко не новатор в подобном экономическом решении. Лидер в этой сфере — Китай, одним из первых широко внедривший цифровой юань, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Полностью на государственные цифровые валюты перешли только несколько стран, в основном это государства Карибского бассейна (например, Багамские острова, Ямайка).
— Для России важно быть в авангарде современных технологий, в том числе — в финансовых услугах. В стране уже активно развивается рынок ЦФА (токенов), в том числе, выпущенных крупными промышленными предприятиями для привлечения инвестиций в перспективные проекты, — пояснила Наталья Мильчакова.
Теперь Владимир Путин пообещал сделать следующий шаг — перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов. Для государства это может быть удобно в целях контроля за бюджетными средствами, снижения издержек в бюджетных платежах и упрощения трансграничных расчетов, полагает член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Для финансового рынка плюсы заключаются в повышении конкуренции, в создании новых сервисов и новой платежной инфраструктуры.
— Цифровой рубль может стать полноценным средством платежа для граждан и компаний, но для этого государству необходимо провести большую работу и учитывать ошибки, допущенные в других странах при внедрении таких валют. Там люди увидели риски для финансовой конфиденциальности, ограничения финансовой свободы, — отметила депутат.
Минусы майнинга криптовалют
Отдельно президент остановился на криптовалюте. Россия, по оценкам экспертов, за два года уже совершила колоссальный прорыв на этом рынке. Причем даже наступает на пятки США, где он считается наиболее развитым и сбалансированным в области регулирования, отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
— Они (криптовалюты. — «Известия») не являются денежными единицами в обычном понимании, но все чаще используются в мире как средство платежа в международных расчетах. В свою очередь, добыча, или так называемый майнинг, цифровых валют может производиться фактически в любой точке планеты. Но для этого требуется много электроэнергии, — пояснил глава государства.
По оценкам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд кВт*ч (цифра продолжает расти) или почти 1,5% от общего потребления электроэнергии в стране. Однако российские власти настораживает такой неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют, поскольку он может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. В частности, с этим уже отчасти столкнулись в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае (в этих регионах стоимость на электроэнергию одна из самых низких), а это чревато серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков, отметил президент.
— Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу, — заявил Владимир Путин.
Усугубляет проблему и существование «серых» майнеров, которые скрытно потребляют электроэнергию по низким бытовым тарифам, отметил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов. Их деятельность влечет за собой повышенную нагрузку на сеть из-за чего возникают аварии, пояснил он.
О законодательном регулировании крипторынка
На совещании Владимир Путин призвал принять закон о майнинге криптовлют, включая их налогообложение. К примеру, из-за отсутствия законодательной базы налоги на этом рынке не декларируются, хотя он предварительно оценивается в 50 млрд рублей, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. С появлениям профильного закона рынок обретет четкие требования и станет более цивилизованным, считает он.
Сейчас в РФ только обсуждается закон о майнинге, сказала член московского регионального отделения «Деловая Россия» Екатерина Ледокол. Дело в том, что такая деятельность прямо не запрещена, но есть ряд проблем, например, нельзя получить финансирование на создание «майнинг-ферм» — центра обработки данных — или приобретения оборудования, пояснила она.
— Поэтому покупка оборудования для майнинга проходит за наличный расчет и часто находится в серой зоне. Легализация расширит возможности для ведения внешнеэкономической деятельности, — уверена эксперт.
Регулирование деятельности за счет специальных тарифов также позволит нивелировать технологические риски, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Во внешней деятельности криптовалюты станут новым финансовым инструментом для трансграничных платежей, что особенно актуально в условиях санкционного давления и ограничений, добавил эксперт.
— Для России легализация криптовалют, хотя бы только для международных расчетов, это вопрос времени. А вот вопрос о разрешении майнинга выглядит не таким однозначным, — считает он.
Однако даже самая известная криптовалюта — биткоин — в подавляющем большинстве стран не признана платежной единицей, но во многих государствах она выступает как разновидность имущества, например, в качестве ценной бумаги, напомнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance. В частности, ЦАР и Сальвадор признали криптовалюты легальным средством платежа наравне с обычными деньгами.