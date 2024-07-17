Шито-крипто: власти и бизнес не могут договориться о регулировании майнинга
Власти и бизнес не пришли к консенсусу в вопросе регулирования майнинга в преддверии первого чтения законопроекта, которое намечено на 23 июля. Ассоциация промышленного майнинга направила главе правительства Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину письма, в которых выступила против запрета на добычу криптовалют в энергодефицитных регионах. Однако в Минэнерго сочли допустимым частично или полностью ограничить деятельность майнеров в таких субъектах. В ведомстве считают, что такое решение может быть принято. Новые нормы могут одобрить уже к августу, сообщали ранее в Минфине. Эксперты считают, что в регулировании нуждаются «серые» майнеры, из-за деятельности которых происходят отключения электроэнергии.
Регулирование и майнинг
Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) направила председателю правительства и спикеру Госдумы письма с просьбой способствовать «исключению губительных положений» из законопроекта о регулировании отрасли. Обращения есть в распоряжении «Известий». Инициативу планируют рассмотреть в первом чтении 23 июля. Проект закона внесли в Госдуму еще в ноябре 2022-го.
Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании цифровых валют в 2024 году, сообщал ранее «Известиям» директор департамента финполитики министерства Алексей Яковлев. По его мнению, нормы могут одобрить до начала августа.
В письмах АМП говорится, что предоставление правительству права устанавливать запрет на осуществление деятельности по майнингу на отдельных территориях России влечет существенные риски. Они, в частности, связаны «с нарушением баланса частного и публичного интереса», считают авторы обращения.
Кроме того, в письмах указывается, что законопроектом не урегулированы вопросы допуска иностранных лиц к добыче криптовалют на территории России. Их авторы утверждают, что сейчас значительный объем майнинговых мощностей в России сосредоточен на балансе иностранных инвесторов дружественных стран — Китай, страны Персидского залива.
— Непредоставление иностранцам доступа на российский рынок промышленного майнинга закрывает окно возможностей использования криптовалюты для внешнеэкономической деятельности в полном объеме, — поясняется в письмах. Авторы документов полагают, что применение расчетов в криптовалюте помогает нивелировать действие санкций.
Принятие законопроекта в нынешней редакции нанесет удар по внешнеэкономической деятельности страны и снизит потенциал технологического развития, считают в АПМ.
Также авторы выступили за исключение из законопроекта механизма запрета майнинговой деятельности на отдельных территориях РФ. Альтернативным решением, по их мнению, будет детальное описание в законе порядка установления такого запрета, в том числе основания, процедура, порядок согласования решения, компенсации ущерба добросовестным инвесторам в связи с принятием такого решения.
Минэнерго в свою очередь считает допустимым частично или полностью ограничить возможность майнеров потреблять электроэнергию в энергодефицитных регионах, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Павел Сниккарс. Это допустимое решение, которое может быть одобрено, однако последнее слово за правительством и Госдумой, добавил он.
В июне об инициативе запретить майнинг в энергодефицитных регионах в интервью «Известиям» сообщал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснял: такую меру можно прописать в законе о регулировании добычи криптовалют, чтобы правительство могло устанавливать требования к участникам рынка с точки зрения их расположения.
— Коммерческие структуры и сейчас занимаются майнингом. Неправильно, что рынок реально существует, но законодательно не урегулирован. Пока этого не сделано, периодически возникают проблемы, — сообщал Анатолий Аксаков.
Он привел в пример энергодефицитный регион — Чувашию. Там, по его словам, время от времени поступают обращения граждан, например, об отключении света в домах. Это связано с тем, что майнеры перегружают энергетическую систему, пояснил депутат.
«Известия» направили запрос в ЦБ и Минфин с просьбой прокомментировать инициативу.
По словам одного из авторов законопроекта, депутата Антона Горелкина, важно понимать, что инициатива не устанавливает прямой запрет на майнинг в отдельных регионах России, а лишь прописывает эту возможность.
— Предполагается, что право запрета получит правительство, которое будет реализовывать его с учетом множества факторов, и не только экономических. Безусловно, детальные условия и рамки запрета майнинга на отдельных территориях должны определяться дискуссией с участием представителей отрасли, — сказал «Известиям» депутат.
Рост энергопотребления
Энергодефицитными регионами сейчас можно назвать Москву и Московскую область, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, в число таких субъектов попадает и Иркутская область, «столица» российского майнинга. Дефицит там образовался как раз с расцветом отрасли добычи криптовалют — в 2022–2023 годы. Похожий сценарий разворачивается и в соседней республике Бурятия, добавил эксперт.
Однако предложение запретить майнерам потреблять электроэнергию в таких субъектах фактически означает полное ограничение их деятельности на территории большинства регионов, считает Александр Шнейдерман.
Инициатива преждевременна, полагает аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов. По его словам, около 40% рынка на этот момент занимают «серые» майнеры, которые скрытно потребляют электроэнергию по низким тарифам для населения. Именно теневая добыча криптовалют приводит к авариям из-за повышенной нагрузки на сеть и дефициту электроэнергии в Иркутской области, Бурятии и в Забайкальском крае. Поэтому более логичный шаг — создать условия для вывода «серых» криптоферм в легальное поле и бороться с недобросовестным использованием электроэнергии по бытовым тарифам, отметил эксперт.
После принятия законопроекта о регулировании майнинга, участники рынка смогут выйти из «серой зоны», считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Причем иностранные игроки, так же как и российские, будут платить налоги в бюджет. Кроме того, доступ зарубежных компаний в сфере добычи криптовалют на рынок РФ поможет в проведении трансграничных расчетов, подчеркнул эксперт.
Руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что законопроект предполагает усиление роли и контроль государства в части производства и оборота криптовалюты с целью создания прозрачных условий для отслеживания движения и применения ее внутри страны.
— Предположу, что данные поправки могут значительно снизить возможности участников отрасли, а также популярность криптовалюты в принципе, так как частные майнеры, не желающие ранее афишировать свою деятельность, могут оказаться перед выбором — уходить из этой сферы или переходить в число «белых» с дальнейшей регистрацией в реестре и всеми вытекающими последствиями, — сказал эксперт.
Он отметил: расчеты в цифровых валютах будут допускаться для всех участников внешнеэкономической деятельности, что в какой-то степени может помочь обойти последствия санкций, направленных на российский финансовый сектор.
В целом, предпринимаемые шаги по законодательному регулированию отрасли видятся сбалансированными, однако отдельные аспекты требуют корректировки, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. В энергодефицитных районах запрещать необходимо именно «серый» и «черный» майнинг, а «белый» должен работать по четким правилам, как в сфере электроэнергетики, так и в общеэкономическом плане, которые еще предстоит нормативно закрепить на уровне законов.