Брать в подсчет: в Минфине ждут принятия законодательства о крипте в 2024-м

Криптовалюту и майнинг выведут из тени. В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании цифровых валют в этом году . Нормы могут одобрить уже в весеннюю сессию. ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям, заявил «Известиям» директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Эту информацию подтвердили и в Банке России. Ведомства согласны: нужно сосредоточиться на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России крипты для расчетов во внешнеэкономической деятельности . Как принятие законодательства отразится на рынке — в материале «Известий».

Когда в России легализуют майнинг

В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа , считает директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям. Они придерживаются единой позиции: сфокусироваться следует на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По концептуальным вопросам регулирования цифровой валюты и майнинга все ведомства достигли консенсуса, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Сейчас законопроект активно дорабатывается при участии регулятора. «Известия» направили запрос в Росфинмониторинг и Минэнерго.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022-го, но до сих пор он еще не прошел первое чтение . Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности.

В нем планируется также прописать ответственность — например, если участники рынка не будут корректно фиксировать и отражать в документах оборот цифровой валюты, сообщал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В Ассоциации промышленного майнинга поддержали введение отрасли в правовое поле. Принятие закона положительно отразится на сегменте. Например, это позволит компаниям, которые занимаются добычей криптовалют, заключать инвестиционные договоры с государственными корпорациями , считает директор ассоциации Сергей Безделов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его оценкам, уже сейчас объемы внушительные: совокупная стоимость добытой в России криптовалюты (биткоина и эфира) за 2023 год составила около $5 млрд . Можно ждать дальнейшего роста отрасли, считает эксперт.

Сейчас майнинг фактически находится в «серой» зоне. Следует узаконить эту деятельность и определить четкие правила игры , согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Правовая база отсутствует, и налоги на этом рынке не декларируются, поэтому образуется «дыра».

По темпам роста промышленного майнинга в конце 2023 года Россия уже обогнала США , подчеркнул Сергей Безделов. По его оценкам, через несколько лет этот сегмент сможет передавать в казну государства 50–60 млрд рублей в год и больше . Вполне вероятно, что такая заметная отрасль экономики зарегулируется уже в этом году, отметил он.

Как легализация крипты поможет в проведении международных расчетов

Крипту, полученную в результате майнинга, изначально хотели запретить продавать на территории России , напомнил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако затем появилась концепция ее реализации через специальную площадку в рамках экспериментально-правового режима. Безусловно это означает полную деанонимизацию, контроль и налогообложение доходов майнеров, заключил эксперт.

Однако принятие закона всё равно поможет отрасли , согласен аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, майнерами могут стать подразделения крупных сырьевых и энергетических компаний . После принятия регулирования они получат возможность зарабатывать, используя свое конкурентное преимущество в виде доступа к дешевой энергии.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Промышленный майнинг в России уже стал драйвером для IT- и финансового рынка , подчеркнули в BitRiver. Там добавили, что этот сегмент оказывает существенную поддержку во внешнеэкономической деятельности. Если регулирование будет взвешенным, то майнеры могут обеспечить чистую криптовалютную ликвидность для внешнеторговых расчетов на сумму, эквивалентную 240 млрд рублей , оценивал Сергей Безделов из Ассоциации промышленного майнинга.

Легализация трансграничных расчетов с криптовалютой поспособствует дальнейшему развитию рынка, уверен эксперт. По его мнению, это также поможет проведению платежей в условиях рестрикций со стороны Запада. Станет легче обходиться без западных финансовых систем, например SWIFT. А у контрагентов не будет рисков попасть под вторичные санкции .

Ситуация с трансграничными платежами значительно ухудшилась после введения 12-го пакета санкций против России в декабре 2023-го. Контроль со стороны США за соблюдением ограничений ужесточился. Из-за этого с января целый ряд китайских банков перестали принимать транзакции в юанях из РФ. Сложности возникли также с Турцией и ОАЭ. А с февраля платежи в Казахстан стали проходить с задержками до трех недель, писали ранее «Известия».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На этом фоне задумка использовать криптовалюту для трансграничных расчетов вполне здравая, отметил Юрий Беликов из «Эксперт РА». Однако есть риск, что зарубежные регуляторы смогут отслеживать и такие транзакции. Для минимизации рисков в России работают еще над одним механизмом трансграничных расчетов: в марте этого года в РФ приняли закон, разрешающий трансграничные сделки с цифровыми финансовыми активами .