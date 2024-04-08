Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель

Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель, выяснили «Известия». Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят, уверены эксперты. Кроме того, есть и другие варианты для отправки средств за границу.

Как долго теперь идет платеж в Казахстан

Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками. Проблемы серьезные, транзакции «висят» неделями, рассказал «Известиям» вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. По его словам, некоторые местные кредитные организации вообще отказываются работать с РФ — например, Halyk Bank.

Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому они не хотят зачислять платежи из России, объяснил Николай Дунаев. Долларовые операции «висят» давно, однако проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.

Проблемы с платежами из России в Казахстан действительно существуют, подтвердил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников. По его словам, сложности начались еще в январе этого года — именно тогда сроки проведения операций существенно увеличились.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель, подчеркнул Александр Линников. Он добавил: в частности, это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных «санкционных» рисков и угроз.

Особенно это касается местных кредитных организаций, у которых на расчетно-кассовом обслуживании есть клиенты из недружественных по отношению к России стран, добавил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. После введения рестрикций многие российские компании стали открывать счета и представительства в Казахстане, чтобы проводить платежи в другие страны.

Однако местные банки сейчас опасаются принимать средства из РФ из-за риска вторичных санкций. Они занимают двоякую позицию: с одной стороны, не хотят попасть под ограничения, а с другой — пытаются не разрушить отношения с российскими контрагентами, подытожил эксперт.

Ситуация ухудшилась примерно с конца февраля, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Сейчас задерживаются платежи и в Казахстан, и в Киргизию. Сроки зачисления денег достигают двух недель, одна из причин тому — санкции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проверки ужесточились и на нашей стороне — ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино, рассказал эксперт. Он пояснил: раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры. Однако онлайн-казино в России запрещены, поэтому с этим рынком сейчас борются активнее.

«Известия» обратились с вопросом к российским банкам, а также к ЦБ РФ, Казахстана и Киргизии о том, отмечают ли они задержки в транзакциях.

Как ухудшилась ситуация с международными расчетами

Казахстан не откажется полностью от работы с Россией, уверен генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. В то же время ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций действительно заметно. И в дальнейшем, вероятно, оно продолжится.

С платежами в другие страны СНГ ситуация лучше, отметил вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Например, с Киргизией, однако и транзакции из РФ туда идут в меньшем объеме.

Проблема с платежами в другие страны обострилась в конце декабря прошлого года. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился. Тогда, например, банки Китая стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.

С января в несколько китайских банков перестали проходить и платежи в юанях. Среди них — Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), писали ранее «Известия».

В Турции с декабря почти полностью прекратили принимать деньги из российских кредитных организаций. Только в феврале местные банки возобновили расчеты с РФ, но по лимитированному перечню товаров. На фоне риска вторичных мер в ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее сложности с платежами в Казахстан уже возникали. Летом прошлого года некоторые банки отказывались проводить операции в рублях, однако проблема была совсем не массовая, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Официально местные кредитные организации никак не комментировали эту ситуацию.

Однако причина лежит на поверхности. Дело в том, что США — крупный инвестор в этой стране, их вложения превышают российские, отметил эксперт.

Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из РФ в национальных валютах, добавил Алексей Тараповский. По его словам, транзакции полностью не прекратятся.

Альтернативные способы для проведения платежей есть — например, через счета в Киргизии или Узбекистане, отметил эксперт. Можно открыть и валютный счет в российском банке, но время транзакций будет увеличено. Используют еще криптовалюту, но этот метод не столь распространен.