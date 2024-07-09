В национальных интерес: в ШОС работают над единой системой расчетов

В ШОС изучают возможность создания единой системы для платежей в нацвалютах , сообщил «Известиям» замгенсека организации Джанеш Кейн. Вопрос обсуждается на разных уровнях, но пока есть много юридических тонкостей. Страны также работают над увеличением доли взаиморасчетов в своих валютах . Россия уже предложила собственный платежно-расчетный механизм. Кроме того, ШОС может перенять опыт БРИКС, где прорабатывается запуск платформы BRICS Bridge. Подробности и перспективы еще одного инструмента торговли с дружественными странами — в материале «Известий» .

В ШОС думают над единой платформой для расчетов

У Шанхайской организации сотрудничества появилось еще больше возможностей внутри группы. Сейчас там обсуждают возможность создания единой системы для взаимных расчетов в национальных валютах, заявил «Известиям» заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.

— Это очень актуальный вопрос для нашей организации. Страны ШОС стремятся использовать свои нацвалюты в торговых и инвестиционных целях. Этот вопрос уже некоторое время обсуждается на различных уровнях . <…> Есть множество юридических моментов, которые необходимо преодолеть, но есть необходимость создать цифровую и финансовую инфраструктуру для внедрения такой сложной системы в 10 разных странах , имеющих свои различные системы, — рассказал замгенсека ШОС.

Он пояснил, что странам не только придется интегрировать все системы в единое целое, но и сформулировать правовую основу для такого торгового и инвестиционного регулирования .

— Учитывая сложный характер и масштаб этого вопроса, он пока обсуждается и прорабатывается, но мы уверены, что получим достойный результат, — добавил Джанеш Кейн.

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Как добавил замгенсека, страны также работают над увеличением доли взаиморасчетов в нацвалютах . И цифры здесь говорят сами за себя: доля таких платежей в коммерческих операциях России с членами организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года уже превысила 92% . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшем в Астане саммите.

Успешнее всего торговля в нацвалютах продвигается с Китаем : еще в 2020 году доля рубля и юаня в двусторонних платежах составляла всего 20%, а спустя три года выросла до 90%. На переговорах с Путиным в казахстанской столице перед саммитом ШОС президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по линии экспорта в Россию взаиморасчеты в нацвалютах составляют уже более 70%, а в Азербайджан — около 50%. Не отстают и страны Центральной Азии. Как рассказал в мае замглавы МИД РФ Михаил Галузин, объем таких трансакций между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. Доля расчетов с Узбекистаном составляет 55%.

Перспективы и сложности создания общей системы платежей

Рост торговли с использованием нацвалют для развития совместных проектов особенно важен в условиях санкций , под которыми, к слову, находится несколько стран ШОС, включая Россию, Иран, а также нового полноценного члена — Белоруссию. На этом фоне Москва предложила создать в ШОС собственный платежно-расчетный механизм.

— Создание платежной инфраструктуры для взаиморасчетов в нацвалютах внутри ШОС вполне вероятно, потому что ряд стран обеспокоен прецедентом отключения России от SWIFT и заморозки активов РФ . Это событие стало катализатором для разработки альтернативной системы, — отметил в разговоре с «Известиями» советник президента Национального клирингового центра, председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов.

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Однако не все так просто. И основные противоречия кроются в параметрах этой системы, которые могут не устраивать разных членов ШОС.

— В силу очевидных причин Китай настаивает на использовании юаня как наиболее интернационализированной валюты стран ШОС в новой платежной системе, что вызывает несогласие со стороны Индии, выступающей за какой-то более нейтральный бази с. Новая платформа, вероятно, будет основана на технологии цифровых суверенных валют, и эта технологическая база может стать преимуществом в конкуренции со SWIFT , — пояснил эксперт.

Другой проблемой может стать неконвертируемость единой валюты, что демонстрирует инцидент с зависшими рупиями. Во внешней торговле России с Индией по итогам 2023 года образовался дефицит более чем в $55 млрд, из-за того что объем экспорта из РФ, преимущественно в виде нефти, намного превышает импорт из Индии. Не только Россия, но и Китай накопили большое количество индийских рупий, однако их практическое использование ограниченно, подчеркивает преподаватель Центра международной юридической подготовки и сотрудничества ШОС Шанхайского университета политических наук и права Цуй Хэн.

Кроме того, принятие решений на основе консенсуса и продолжающееся расширение ШОС дает побочный эффект : принцип единогласия среди всех государств-членов позволяет странам с разными взглядами легко блокировать совместные инициативы других участников. При этом существуют и жизнеспособные варианты.

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— Есть надежда, что Китай, Россия, Иран и страны ЦА создадут платежную систему в местной валюте, основанную на небольшой многосторонней модели , которая подразумевает полный цикл из продукта, потребления и производства. Более радикальный подход заключался бы в привязке к рублю или юаню оптовых товаров, таких как энергоносители или продукты питания , что обеспечило бы этим валютам устойчивый спрос на использование, как нефтедолларам, — считает Цуй Хэн.

Расчеты в нацвалютах набирают обороты

По крайней мере, у Шанхайской организации сотрудничества есть наглядный пример. В БРИКС, куда входят четыре члена ШОС — Россия, Китая, Индия и Иран, — давно и активно продвигают расчеты в нацвалютах . И уже появились конкретные результаты. Как рассказал «Известиям» в конце июня замминистра финансов РФ Иван Чебесков, вместе с центробанками стран БРИКС Москва прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в нацвалютах, в том числе цифровых : это может быть российский рубль, китайский юань или бразильский реал. Новая система позволит проводить платежи между странами напрямую.

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Так, Россия планирует запустить цифровой рубль в массовый оборот в 2025–2027 годах в дополнение к наличным и безналичным деньгам, а также для использования в трансграничных расчетах. В КНР уже ввели цифровой юань в экспериментальном режиме в нескольких городах, включая Пекин.

Единая платформа на основе цифровых валют позволит снизить влияние западных рестрикций, которые пока значительно осложняют расчеты . Например, некоторые крупнейшие китайские банки приостановили проведение платежей из РФ, опасаясь вторичных мер США из-за взаимодействия с подсанкционными финорганизациями и компаниями из России. При этом, как заявил Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, решение проблемы есть. В конце июня президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям» о прогрессе в этом вопросе.

— Не могу сказать, что все проблемы решены, но движение есть. Вопрос решается и с теми крупнейшими банками, и с другими, — сказал глава ТПП.