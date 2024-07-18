Жена Познера опровергла слухи о его госпитализации

Жена телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла слухи о его госпитализации с онкологическим заболеванием.

«Всё вранье», — сказала она «Известиям» 18 июля.

Также Соловьева призвала меньше читать источники, распространяющие подобные утверждения.

Сообщения о госпитализации 90-летнего журналиста ранее в этот день распространились в Telegram-каналах. Там утверждалось, что Познер якобы обратился к врачам с жалобами на самочувствие и попал в больницу, где ему якобы провели курс химиотерапии из-за злокачественной эпителиомы кожи.

Слухи о госпитализации телеведущего распространяются не в первый раз. В частностью, осенью 2022 года сообщалось, что Познер заболел коронавирусом. Сам журналист тогда опроверг эту информацию.

В 2019 году Познер рассказал о победе над двумя онкологическими заболеваниями. Тогда он уточнил, что одно из них у него диагностировали в 1993 году.