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Власти Крыма сообщили о принятых мерах безопасности с учетом угроз Киева

Константинов: в Крыму принимаются меры безопасности с учетом угроз Киева
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Республике Крым принимаются необходимые меры безопасности с учетом исходящих от Киева угроз. Об этом 17 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Все необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих со стороны киевского режима, в Республике Крым принимаются. Создан штаб, его возглавляет глава республики Сергей Аксенов. Штаб работает в полной координации с Министерством обороны, другими силовыми структурами», — заявил Константинов в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что Крым является неотъемлемой частью России. Также, по его словам, работа по возвращению крымчан на историческую родину была продела безупречно.

Крым не принял кровавый госпереворот на Украине, а также вовремя почувствовал угрозу своему признанному республиканскому статусу и вероятность физического уничтожения крымского регионального сообщества, отметил Константинов.

«Всё это послужило побудительными мотивами к тому, чтобы мы поторопились исправить историческую несправедливость и юридическое преступление, совершенное в отношении Крыма в 1954 году. Мы вернулись на свою историческую Родину и сделали это совершенно законно. Это может быть примером для других регионов со сходной судьбой. Убежден, что Крым таким примером со временем обязательно станет», — заключил он.

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Представители украинских властей неоднократно делали громкие заявления о возвращении Крыма, а также угрожали безопасности полуострова. Так, еще в январе президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в своем интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. В том же месяце он сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы планируют военную операцию по захвату полуострова и «скоро будут на его берегах».

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом подобные слова Зеленского, а также отметил, что крымчане не впервые слышат обещания Киева захватить полуостров. Он добавил, что Россия готова противостоять любому агрессору, чтобы защитить свои территории.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов также отметил, что слова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

В свою очередь военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также Литовкин предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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