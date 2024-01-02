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В Крыму назвали популизмом заявление Зеленского о планах по захвату полуострова

Шонус: заявления Зеленского о планах по захвату Крыма являются популизмом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о новой военной операции по захвату Крыма являются популизмом. Такое мнение 2 января выразил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

«Рассказы о том, что они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) скоро будут на берегах Крыма, не что иное, как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться», — заявил чиновник «РИА Новости».

Шонус отметил, что крымчане не впервые слышат обещания Киева захватить полуостров. Он добавил, что Россия готова противостоять любому агрессору, чтобы защитить свои территории.

«Несмотря на бравады украинских фантазеров, правда на нашей стороне. Победа будет за нами», — подчеркнул Шонус.

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Накануне, 1 января, Зеленский в своем интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки достижения поставленных задач.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиями», что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также Литовкин предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года. Он указал, что президент находится «на контракте» у западных стран и обязан «излучать уверенность» и демонстрировать, что якобы украинская сторона может провести очередное контрнаступление.

1 января депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

В конце декабря постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов также отметил, что слова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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