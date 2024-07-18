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СМИ сообщили более чем о 80 погибших за сутки в результате атак Израиля на Газу

Al Jazeera: в Газе погиб по меньшей мере 81 человек в результате атак Израиля
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Фото: Global Look Press/XinHua/Rizek Abdeljawad
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По меньшей мере 81 человек погиб за последние сутки в результате атак Израиля на центральную часть сектора Газа. Об этом 18 июля сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Атаки совершались по жилым домам, центрам временного размещения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«На этих объектах люди были убиты, получили увечья. По данным, погиб по меньшей мере 81 человек», — говорится в сообщении телеканала.

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Ранее, 16 июля, агентство Reuters сообщало, что в анклаве за этот день были убиты по меньшей мере 57 человек в результате бомбардировок южных и центральных районов Газы.

6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции в тот же день обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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