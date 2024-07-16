Reuters сообщило о 57 погибших за сутки при ударах Израиля по Газе

По меньшей мере 57 человек были убиты в результате израильских бомбардировок южных и центральных районов сектора Газа за 16 июля. Часть бомбардировок была направлена на мирные лагеря беженцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на здравоохранительные ведомства анклава.

Уточняется, что пять палестинцев погибли при авиаударе по дому, еще четверо — родители и двое детей — в Хан-Юнисе. Там же, при еще одном авиаударе, были убиты 17 местных жителей, еще 26 пострадали. Журналисты отмечают, что авиаудар пришелся на район палаточного лагеря, где проживают беженцы.

Палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в учащении атак в анклаве с целью сорвать усилия арабских посредников и США по достижению соглашения о прекращении огня. В Армии Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что атаки наносились во время борьбы с боевиками ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала боевых действий 7 октября погибло не менее 38 713 мирных палестинцев, говорится в материале новостного агентства.

Ранее, 6 июля, ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции в тот же день также обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

При этом 10 июля министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого ЦАХАЛ уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для членов ХАМАС.

До этого, 3 июля, сообщалось, что еврейское государство получило через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В минобороны Израиля указали, что как никогда приблизились вместе с Палестиной к сделке о приостановлении боевых действий. Телеканал CNN в тот же день обратил внимание, что для перехода к следующей фазе диалога нужно согласие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что стороны достигнут соглашения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.