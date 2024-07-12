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Байден сообщил о согласовании Израилем и ХАМАС рамок перемирия в Газе

Байден: Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в Газе
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Фото: REUTERS/Ohad Zwigenberg
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Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласовали рамочный план по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом 12 июля сообщил президент США Джо Байден в социальной сети X (бывш.Twitter).

«Шесть недель назад я изложил всеобъемлющую схему того, как добиться прекращения огня и вернуть заложников домой. Предстоит еще многое сделать, и это сложные вопросы, но сейчас эти рамки согласованы как с Израилем, так и с ХАМАС», — говорится в сообщении американского лидера.

Он добавил, что его команда добивается прогресса в вопросе перемирия между сторонами палестино-израильского конфликта. Байден подчеркнул, что намерен довести эту работу до конца.

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Ранее, 10 июля, министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор: нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для ХАМАС.

До этого, 3 июля, сообщалось, что еврейское государство получило через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В минобороны Израиля указали, что как никогда приблизились вместе с Палестиной к сделке о приостановлении боевых действий. Телеканал CNN в тот же день обратил внимание, что для перехода к следующей фазе диалога нужно согласие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что стороны достигнут соглашения.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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