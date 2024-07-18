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Израильский кнессет проголосовал против создания палестинского государства

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Израильский кнессет (парламент) проголосовал против создания палестинского государства. Об этом 18 июля сообщила газета The Times of Israel.

«Кнессет подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства», — говорится в публикации.

Резолюция получила поддержку со стороны партий из коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, оппозиционных и даже центристской партий.

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В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Франция, Германия, Нидерланды, Дания и Венгрия в свою очередь 22 мая решили не признавать Палестину. В тот же день обратное решение приняли Норвегия, Ирландия и Испания.

Специальные докладчики ООН также призвали все страны признать Палестину, для того чтобы на Ближнем Востоке был достигнут мир. По мнению экспертов, это «важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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