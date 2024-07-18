Израильский кнессет проголосовал против создания палестинского государства

Израильский кнессет (парламент) проголосовал против создания палестинского государства. Об этом 18 июля сообщила газета The Times of Israel.

«Кнессет подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства», — говорится в публикации.

Резолюция получила поддержку со стороны партий из коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, оппозиционных и даже центристской партий.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Франция, Германия, Нидерланды, Дания и Венгрия в свою очередь 22 мая решили не признавать Палестину. В тот же день обратное решение приняли Норвегия, Ирландия и Испания.

Специальные докладчики ООН также призвали все страны признать Палестину, для того чтобы на Ближнем Востоке был достигнут мир. По мнению экспертов, это «важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.