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В Минэкономразвития рассказали о развитии инвестпроектов туризма на Кавказе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На Кавказе развивается много туристических инвестиционных проектов, в том числе «Архыз», «Поляна Азау» на Эльбрусе, Каспийский кластер, а также проекты в Ставрополье. Об этом 17 июля рассказал замруководителя Минэкономразвития Сергей Назаров в интервью телеканалу «Известия» на первом Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.

«Было подписано соглашение по Каспийскому кластеру — это один из проектов, который был обозначен президентом, — «Пять морей». И на сегодняшний день Каспий достаточно хорошо двигается в этом направлении, потому что по нему уже Кавказ.рф, как управляющая компания и оператор этого проекта, уже в этом году заканчивает проектирование. Уже на сегодня возможно заключение соглашений с резидентами, потому что есть понимание по инфраструктуре и возможности их подключения», — сказал Назаров.

Это соглашение по строительству мест размещения на Каспийском кластере является вторым, а также уже на данный момент было оговорено еще около 10 соглашений, добавил он.

Инвестиции в кластер выросли с 70 млрд рублей до 100 млрд рублей. Хорошая динамика также у Эльбруса — курорт будет сильно модернизирован, отметил замминистра. Площадь катания удвоят, появится новая точка входа на гору, что в два раза увеличит туристический поток.

Один из первых проектов «Чудо Азау» подписал соглашение с ДОМ.РФ и приступает к строительству, сообщил Назаров. Вложение в объект составит 18 млрд рублей. В самом гостиничном комплексе запланировано 2064 места размещения. Согласно проекту «Чудо Азау», это четырехзвездочный парк-отель на 900 мест, апарт-отель на 800 мест и гостевые дома на 324 места. А также запланированы многофункциональные центры (МФЦ) с деловыми и развлекательными функциями, спортивный комплекс с универсальными спортзалами, СПА-центр и организация общепита.

Кроме того, по словам замруководителя Минэкономразвития, правительство планирует реализовать большой туристический проект в Ставрополье.

Запланировано создание четырех особых экономических зон для туризма. Специализация курортов будет санаторно-лечебной. Общая площадь проекта составит 800 га, которые будут поделены на четыре зоны. Их будут развивать вокруг уже существующих курортов. В проект входят четыре краевых центра туризма — Железноводск, Лермонтово, Кисловодск, Ессентуки. По мнению Минэкономразвития, это позволит лучше раскрыть туристический потенциал.

Назаров подчеркнул, что правительство России уделяет внимание логистике на Кавказе. Власти собираются обновить всю транспортную сеть по ходу хребта.

«Форум называется «От моря до моря». Мы как раз и закладывали логику увязки территории по Кавказскому хребту. Понятно, что эта зона экономически связана, она в рамках единых экономических интересов и должна все-таки синхронно развиваться. Предварительно, мы с РЖД, с Минтрансом рассматривали вопрос реновации, восстановления, повышения качества обслуживания железнодорожных перевозок как пассажирских, пригородных, так и дальних перевозок. Потому что поток растет, количество пассажиров прирастает, точки локации растут, надо одно приблизить к другому и создать эти условия», — рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В пример модернизации Назаров привел коридор «Север — Юг». Проект вносит большой вклад в обновление региональной сети. Он важен для России в разрезе геополитической ситуации. Замминистра отметил, что поток в 60 млн перевозок к 2040 году вполне реален. Созданы все условия, и к 2027 году вся инфраструктура будет обновлена.

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Ранее, 17 июля, в компании «Авито Путешествия» сообщили, что в последние годы у россиян растет интерес к путешествиям по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Популярность заметно выросла у Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и у Дагестана. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что ежедневно в июне этого года пользователи сервиса бронировали посуточное жилье в Северо-Кавказском федеральном округе более 1200 раз.

Накануне, 16 июля, председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития округа поручил профильным министерствам, компании «Российские железные дорогие» (РЖД) и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе.

Тогда же он подчеркнул, что уровень сервиса на курортах Северного Кавказа необходимо повысить. Как он отметил, в регионе развиваются проекты в сфере туризма, а поток отдыхающих на курортах «Ведучи», «Эльбрус» и «Архыз» за последние три года составил более 4 млн человек. При этом правительство делает всё, чтобы предоставить предпринимателям широкий набор поддержки.

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