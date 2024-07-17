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Эксперты рассказали о развитии туризма на Северном Кавказе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В последние годы у россиян растет интерес к путешествиям по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщили в компании «Авито Путешествия».

По сравнению с июнем прошлого года спрос на посуточную аренду квартир в СКФО на «Авито Путешествиях» увеличился более чем в три раза. Популярность заметно выросла у Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и у Дагестана. В то же время предложение выросло на 47%.

Спрос на посуточную аренду загородных объектов — домов, дач, коттеджей и таунхаусов — за год вырос в 17 раз. Однако квартиры бронируют все еще в десять раз чаще. При этом предложение в сегменте загородного жилья в июне выросло на 85%.

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что ежедневно в июне этого года пользователи сервиса бронировали посуточное жилье в Северо-Кавказском федеральном округе более 1200 раз. Направление, по мнению Кромочкина, является потенциально интересным как для отельеров, так и для владельцев частного жилья. «Очевидно, что для дальнейшего развития туризма в регионе необходимо большее количество мест размещения гостей», — добавил он.

В «Авито Путешествиях» прогнозируют, что в ближайшие годы предложение в округе увеличится за счет ввода в эксплуатацию гостиниц, которые строятся с использованием кредитных средств Банка ДОМ.РФ по льготным государственным программам.

Руководитель подразделения «Туризм» банка Анна Маликова назвала Северный Кавказ одним из самых активных регионов, который использует льготные госпрограммы кредитования. Банк уже одобрил проекты в этом регионе на сумму более 25 млрд рублей. «Их реализация позволит на горизонте нескольких лет увеличить номерной фонд Северного Кавказа уровня 4-5 звезд почти на 2,5 тыс. номеров», — подчеркнула Маликова.

Кроме того, банк финансирует «быстрые» форматы строительства туристической инфраструктуры. «Речь идет о размещении модульных гостиниц, например, в красочных природных локациях с видом на подножия гор или в придорожной зоне, что повысит комфорт автопутешественников», — добавила Маликова.

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