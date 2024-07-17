Дела идут в горы: как Северный Кавказ привлекает инвестиции
Северный Кавказ обладает значительным инвестиционным потенциалом — выстраиваются новые торгово-логистические цепочки, а внимание к региону растет, заявили власти во время Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоялся в Чечне. Местными проектами интересуются Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, рассказал вице-премьер Александр Новак. Решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Минеральных Водах примут до конца года — это поможет привлекать инвестиции. Туристические потоки в регион также набирают обороты. При этом Северный Кавказ — единственная территория РФ с профицитом кадров, что можно использовать для развития промышленности, считают власти. Почему эти регионы внезапно становятся притяжением инвестиций — в материале «Известий».
Как проходил Кавказский инвестфорум
В Грозном 15–17 июля прошел Кавказский инвестиционный форум (КИФ). В таком формате он состоялся впервые — в 2023-м была организована инвестиционная выставка в Минеральных Водах, а в этом году встречи федеральных и региональных властей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с бизнесом проводились с большим размахом.
Тема мероприятий была заявлена как «Большой Кавказ — от моря до моря». Деловую программу разбили на несколько блоков, основные из которых — инвестиции, банковский и финансовый сектор, туризм, предпринимательство и агропромышленный комплекс. На ключевой пленарной сессии обсудили инвестиционный потенциал СКФО, туристическую отрасль и новые технологии в агропромышленности.
По итогам I квартала 2024 года в экономику СКФО было привлечено 330 млрд рублей — внимание инвесторов к регионам округа растет, рассказал вице-премьер Александр Новак. Между тем инвестиции в основной капитал в Северо-Кавказском федеральном округе за январь – декабрь 2023 года составили более 1 млрд рублей.
За последние три года объем кредитования, привлеченного в субъектах округа на инвестиционные цели, увеличился в 1,6 раза, добавил Александр Новак.
По его словам, проектами на Северном Кавказе интересуются не только местные, но и зарубежные инвесторы. Активный интерес проявляют компании из Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и стран СНГ.
Международный блок на форуме включал несколько сессий, основные из которых — «Поддержка инновационных экосистем: создание технологического моста между Россией и странами Ближнего Востока», а также «Исламский банкинг в России: первый взгляд на промежуточные результаты в пилотных регионах».
Каков туристический потенциал Северного Кавказа
Помимо привлечения инвестиций, на Северном Кавказе сейчас совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура, внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий, сообщил на форуме Александр Новак.
Туристический поток по этому направлению в 2024 году увеличился на 12%, а по России в целом рост составил 50%, поделился замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Инвестиции в туристическую инфраструктуру окупают себя в разы — они привлекают на рубль бюджетных вложений несколько рублей частных инвестиций, подчеркнул Александр Новак. По его словам, создаются рабочие места, платятся налоги, а республики получают дополнительные средства.
Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Вахруков также заявил, что решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Минеральных Водах примут до конца 2024 года. Это нужно для привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль.
В целом же в федеральном бюджете на следующий год предусмотрено свыше 9,5 млрд рублей на комплексное развитие регионов СКФО, сообщил в ходе заседания Михаил Мишустин. По его словам, комплексные планы развития реализуются в Северной Осетии, Дербенте и в Минеральных Водах.
В СКФО есть потенциал развития не только туризма, но и промышленности, отметил на встрече с журналистами замминистра экономического развития Сергей Назаров.
— Это единственный регион (СКФО), который является трудоизбыточным. Единственная проблема — это несбалансированность подготовки специалистов, — сказал он.
Какие проекты сейчас развивают на Северном Кавказе
В форуме приняли участие около 2,5 тыс. человек из 33 стран.
— Только за первый день КИФ подписано соглашений на сумму 59,5 млрд рублей. Договоренности касаются развития туристической и транспортно-логистической инфраструктуры регионов СКФО, — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.
Так, Дагестан подписал соглашение с инвестором о постройке на каспийском побережье пятизвездочного отеля. Северная Осетия и «Сбер» договорились о внедрении ИИ в регионе. А Ингушетия и Чечня вместе с РЖД займутся развитием ж/д сообщения.
КИФ проходил сразу на двух площадках — в выставочном центре «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО) и в резиденции главы Чечни. В первом здании в рамках экспозиции семь субъектов СКФО (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Ставропольский край), а также республики Абхазия и Южная Осетия демонстрировали свои главные инвестпроекты и достижения.
На стенде Чечни с помощью сенсорных экранов и интерактивных панелей посетители могли получить информацию о различных инвестиционных проектах субъекта, а также узнать больше о культурных и природных достопримечательностях республики. Особое внимание привлекали большой макет нового терминала аэропорта Грозного и проект строительства высотного комплекса «Ахмат-Тауэр». Кроме того, экспозиция представляет прототип первого чеченского космического спутника.
В свою очередь, стенд Дагестана был оформлен в виде крепости одного из самых южных сел республики — Ахты. Это связано с тем, что один из проектов связан с реставрацией культурной достопримечательности, которая потребует 2 млрд рублей.
На стенде Северной Осетии были представлены инвестиционные проектов в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и IT, а также продукция местных производителей.
Почему важна дискуссия властей и бизнеса на полях Кавказского инвестфорума
Кавказский инвестиционный форум уверенно входит в линейку знаковых в нашей стране, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. В этом году его статус повысился, полагает он.
При наличии особой госполитики по отношению к таким макрорегионам, как Дальний Восток, Арктическая зона и Северный Кавказ, нужны крупные площадки, где федеральные и региональные власти, бизнес и экспертные сообщества будут обсуждать инструмента развития субъектов, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. По его мнению, наряду с Восточным экономическим форумом, КИФ-2024 такую задачу в полной мере выполняет.
— Власти получили обратную связь о рисках, а также о возможностях для привлечения средств. Реализация соглашений увеличивает доверие инвесторов и добавляет амбиций авторам идей, которые понимают, что на этой площадке можно найти единомышленников, — считает директор СКИ Президентской академии Азамат Тлисов.
Международный статус мероприятия привлекает иностранных участников, готовых вкладываться в коммерческие проекты на территории СЗФО десятки и сотни миллионов рублей, добавил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
Важной вехой стало заключение соглашения о развитии Каспийского прибрежного кластера, способного дополнить курорты Черного моря и снизить нагрузку на них в летний сезон, считает научный сотрудник кафедры региональной экономики и географии РУДН Владимир Горбунов.