Дела идут в горы: как Северный Кавказ привлекает инвестиции

Северный Кавказ обладает значительным инвестиционным потенциалом — выстраиваются новые торгово-логистические цепочки, а внимание к региону растет , заявили власти во время Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоялся в Чечне. Местными проектами интересуются Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция , рассказал вице-премьер Александр Новак. Решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Минеральных Водах примут до конца года — это поможет привлекать инвестиции. Туристические потоки в регион также набирают обороты . При этом Северный Кавказ — единственная территория РФ с профицитом кадров, что можно использовать для развития промышленности, считают власти. Почему эти регионы внезапно становятся притяжением инвестиций — в материале «Известий».

Как проходил Кавказский инвестфорум

В Грозном 15–17 июля прошел Кавказский инвестиционный форум (КИФ). В таком формате он состоялся впервые — в 2023-м была организована инвестиционная выставка в Минеральных Водах, а в этом году встречи федеральных и региональных властей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с бизнесом проводились с большим размахом .

Тема мероприятий была заявлена как «Большой Кавказ — от моря до моря». Деловую программу разбили на несколько блоков , основные из которых — инвестиции, банковский и финансовый сектор, туризм, предпринимательство и агропромышленный комплекс. На ключевой пленарной сессии обсудили инвестиционный потенциал СКФО, туристическую отрасль и новые технологии в агропромышленности .

По итогам I квартала 2024 года в экономику СКФО было привлечено 330 млрд рублей — внимание инвесторов к регионам округа растет , рассказал вице-премьер Александр Новак. Между тем инвестиции в основной капитал в Северо-Кавказском федеральном округе за январь – декабрь 2023 года составили более 1 млрд рублей .

За последние три года объем кредитования, привлеченного в субъектах округа на инвестиционные цели, увеличился в 1,6 раза , добавил Александр Новак.

По его словам, проектами на Северном Кавказе интересуются не только местные, но и зарубежные инвесторы. Активный интерес проявляют компании из Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ и стран СНГ .

Международный блок на форуме включал несколько сессий, основные из которых — «Поддержка инновационных экосистем: создание технологического моста между Россией и странами Ближнего Востока», а также «Исламский банкинг в России: первый взгляд на промежуточные результаты в пилотных регионах».

Каков туристический потенциал Северного Кавказа

Помимо привлечения инвестиций, на Северном Кавказе сейчас совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура, внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий , сообщил на форуме Александр Новак.

Туристический поток по этому направлению в 2024 году увеличился на 12%, а по России в целом рост составил 50% , поделился замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Инвестиции в туристическую инфраструктуру окупают себя в разы — они привлекают на рубль бюджетных вложений несколько рублей частных инвестиций , подчеркнул Александр Новак. По его словам, создаются рабочие места, платятся налоги, а республики получают дополнительные средства .

Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Вахруков также заявил, что решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Минеральных Водах примут до конца 2024 года . Это нужно для привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль.

В целом же в федеральном бюджете на следующий год предусмотрено свыше 9,5 млрд рублей на комплексное развитие регионов СКФО , сообщил в ходе заседания Михаил Мишустин. По его словам, комплексные планы развития реализуются в Северной Осетии, Дербенте и в Минеральных Водах.

В СКФО есть потенциал развития не только туризма, но и промышленности , отметил на встрече с журналистами замминистра экономического развития Сергей Назаров.

— Это единственный регион (СКФО), который является трудоизбыточным. Единственная проблема — это несбалансированность подготовки специалистов, — сказал он.

Какие проекты сейчас развивают на Северном Кавказе

В форуме приняли участие около 2,5 тыс. человек из 33 стран .

— Только за первый день КИФ подписано соглашений на сумму 59,5 млрд рублей . Договоренности касаются развития туристической и транспортно-логистической инфраструктуры регионов СКФО, — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

Так, Дагестан подписал соглашение с инвестором о постройке на каспийском побережье пятизвездочного отеля. Северная Осетия и «Сбер» договорились о внедрении ИИ в регионе . А Ингушетия и Чечня вместе с РЖД займутся развитием ж/д сообщения .

КИФ проходил сразу на двух площадках — в выставочном центре «Павильон «Стройкар» (ЭКСПО) и в резиденции главы Чечни . В первом здании в рамках экспозиции семь субъектов СКФО (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Ставропольский край), а также республики Абхазия и Южная Осетия демонстрировали свои главные инвестпроекты и достижения.

На стенде Чечни с помощью сенсорных экранов и интерактивных панелей посетители могли получить информацию о различных инвестиционных проектах субъекта, а также узнать больше о культурных и природных достопримечательностях республики . Особое внимание привлекали большой макет нового терминала аэропорта Грозного и проект строительства высотного комплекса «Ахмат-Тауэр». Кроме того, экспозиция представляет прототип первого чеченского космического спутника.

В свою очередь, стенд Дагестана был оформлен в виде крепости одного из самых южных сел республики — Ахты. Это связано с тем, что один из проектов связан с реставрацией культурной достопримечательности, которая потребует 2 млрд рублей .

На стенде Северной Осетии были представлены инвестиционные проектов в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и IT , а также продукция местных производителей.

Почему важна дискуссия властей и бизнеса на полях Кавказского инвестфорума

Кавказский инвестиционный форум уверенно входит в линейку знаковых в нашей стране , отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. В этом году его статус повысился , полагает он.

При наличии особой госполитики по отношению к таким макрорегионам, как Дальний Восток, Арктическая зона и Северный Кавказ, нужны крупные площадки, где федеральные и региональные власти, бизнес и экспертные сообщества будут обсуждать инструмента развития субъектов , считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. По его мнению, наряду с Восточным экономическим форумом, КИФ-2024 такую задачу в полной мере выполняет.

— Власти получили обратную связь о рисках, а также о возможностях для привлечения средств . Реализация соглашений увеличивает доверие инвесторов и добавляет амбиций авторам идей, которые понимают, что на этой площадке можно найти единомышленников, — считает директор СКИ Президентской академии Азамат Тлисов.

Международный статус мероприятия привлекает иностранных участников, готовых вкладываться в коммерческие проекты на территории СЗФО десятки и сотни миллионов рублей , добавил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.