Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ
Мир
Новый закон Финляндии о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Мир
Депутат ЕП заявила о ненависти фон дер Ляйен к Европарламенту
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Политика
Политолог предрек Украине печальные последствия от тандема Трампа и Вэнса
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Политика
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Происшествия
Лес загорелся в районе гостиницы «Ялта-Интурист» в Крыму
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов
Мир
Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Мишустин призвал повысить уровень сервиса на курортах Северного Кавказа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень сервиса на курортах Северного Кавказа необходимо повысить. Об этом 16 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

«Пока не везде есть комфортные средства размещения. Нужно подтягивать и уровень сервиса. Бизнес активно включился в работу, вкладывает существенные ресурсы», — сказал он.

По словам Мишустина, в регионе развиваются проекты в сфере туризма, а поток отдыхающих на курортах «Ведучи», «Эльбрус» и «Архыз» за последние три года составил более 4 млн человек. При этом правительство делает всё, чтобы предоставить предпринимателям широкий набор поддержки.

Кроме того, программа льготного кредитования в сфере туризма предоставит поддержку 23 проектам по созданию гостиниц, а также различной инфраструктуры, в том числе горнолыжной. Два таких проекта уже были введены в эксплуатацию, также были выделены субсидии на строительство модульных отелей, 90 номеров в них уже готовы.

Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России
Однако 80% россиян готовы тратить на путешествия по стране до 15 тыс. рублей

Ранее в этот день стало известно, что Госдума проведет круглый стол по привлечению инструментов государственного и частного партнерства (ГЧП) для представителей малого и среднего бизнеса с целью реализации инфраструктуры туристических проектов 23 июля в Доме Союзов. Инициативу обсудит комитет ГД по малому и среднему предпринимательству совместно с комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

До этого, 29 мая, президент России Владимир Путин поручил до ноября утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает создание круглогодичных курортов в регионах, в том числе в Дагестане — Каспийского прибрежного кластера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024