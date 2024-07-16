Мишустин призвал повысить уровень сервиса на курортах Северного Кавказа

Уровень сервиса на курортах Северного Кавказа необходимо повысить. Об этом 16 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

«Пока не везде есть комфортные средства размещения. Нужно подтягивать и уровень сервиса. Бизнес активно включился в работу, вкладывает существенные ресурсы», — сказал он.

По словам Мишустина, в регионе развиваются проекты в сфере туризма, а поток отдыхающих на курортах «Ведучи», «Эльбрус» и «Архыз» за последние три года составил более 4 млн человек. При этом правительство делает всё, чтобы предоставить предпринимателям широкий набор поддержки.

Кроме того, программа льготного кредитования в сфере туризма предоставит поддержку 23 проектам по созданию гостиниц, а также различной инфраструктуры, в том числе горнолыжной. Два таких проекта уже были введены в эксплуатацию, также были выделены субсидии на строительство модульных отелей, 90 номеров в них уже готовы.

Ранее в этот день стало известно, что Госдума проведет круглый стол по привлечению инструментов государственного и частного партнерства (ГЧП) для представителей малого и среднего бизнеса с целью реализации инфраструктуры туристических проектов 23 июля в Доме Союзов. Инициативу обсудит комитет ГД по малому и среднему предпринимательству совместно с комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

До этого, 29 мая, президент России Владимир Путин поручил до ноября утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает создание круглогодичных курортов в регионах, в том числе в Дагестане — Каспийского прибрежного кластера.