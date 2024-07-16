В Госдуме намерены привлечь малый и средний бизнес к развитию туризма в РФ

Госдума проведет круглый стол по привлечению инструментов государственного и частного партнерства (ГЧП) для представителей малого и среднего бизнеса (МСП) для реализации инфраструктуры туристических проектов 23 июля в Доме Союзов. Соответствующее обращение есть в распоряжении «Известий». Инициативу обсудит комитет ГД по малому и среднему предпринимательству совместно с комитетом нижней палаты парламента по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Государственное частное партнерство и форма развития малого и среднего предпринимательства — это форма, которая очень активно развивается в существующей модели экономики. Сейчас, к сожалению, субъекты МСП не так вовлечены в этот процесс, однако именно МСП — основа экономики. Сфера туризма, безусловно, — это еще точка роста, которую необходимо развивать. Но вместе с тем на сегодняшний день количество проектов с каждым годом растет», — сказала «Известиям» член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

К примеру, за 2023 год более чем на 1 трлн рублей было заключено соответствующих контрактов, причем выполненных крупных соглашений было более чем на 300 трлн рублей, уточнила депутат. Более 60% внутригосударственного частного партнерства — это именно частные инвестиции, сказала Полуянова.

«И, естественно, за каждым из этих соглашений стояли реализованные объекты и развитие совершенно разных сфер нашей экономики», — подчеркнула она.

«Круглый стол будет посвящен механизмам — именно они сейчас нужны для того, чтобы стать существующей точкой роста фактических соглашений по государственным частным партнерствам. Именно для обсуждения этой темы на площадке Госдумы 23 июля соберется круглый стол. Ранее подобного регулирования не было», — отметила она.

Ранее во время обсуждения отчета правительства премьер-министр Михаил Мишустин поднимал вопрос об участии МСП в создании туристической инфраструктуры.

«Ну и, конечно, еще раз подчеркну, что именно сейчас стоит вопрос о развитии механизмов, отработки проблемных полей и сбора положительных практик, которые представлены в сфере туризма, которая также важна сейчас в развитии внутренней экономики страны», — заключила она.

25 мая в Минэкономразвития сообщили, что в РФ число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 6,56 млн, обновив рекорд с момента начала их учета. Одновременно количество самозанятых достигло 10,2 млн человек. Почти половина созданных с начала текущего года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).