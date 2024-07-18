Харрис назвала покушение на Трампа гнусным поступком

Вице-президент США Камала Харрис назвала покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа гнусным и трусливым поступком. Об этом 17 июля сообщила газета Daily Mail.

«Как мы все знаем, это был отвратительный, ужасный и трусливый поступок», — заявила она.

Харрис также отметила, что, как только узнала об инциденте, все ее мысли сразу же обратились к жене Трампа Мелании.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии. После этого были опубликованы кадры его первого появления на публике после покушения на анонсированном съезде.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили и его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.