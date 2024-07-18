Лавров сообщил о неафишировавшихся контактах с американскими политологами

Политологи РФ и США вели неафишированные переговоры по украинскому конфликту, в ходе которого они обсуждали варианты условий в возможных мирных договоренностях с Киевом. Об этом 17 июля заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в качестве председателя.

«Я вам скажу доверительно — у нас были неафишированные контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», — сказал он.

Лавров отметил, что в процессе обсуждений был поднят вопрос включения в возможные мирные договоренности пункта об отмене законов о запрете русского языка. По его словам, американские политологи назвали это «внутренними делами Украины», с которыми Киев должен разобраться самостоятельно.

О неофициальных контактах США и РФ 21 июня сообщал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники. По его данным, предложения президента России Владимира Путина 14 июня об урегулировании украинского конфликта были сделаны после секретных переговоров.

Между тем 16 июля Лавров отмечал в Совете Безопасности ООН, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Лавров подчеркнул, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.