Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на двойные стандарты ООН по ситуациям на Украине и в Газе
Мир
Более 40% немцев не доверяют федеральному правительству
Мир
Лавров сообщил о контактах спецслужб США и РФ по теме обмена заключенными
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Мир
СМИ назвали ближайшие месяцы самыми тяжелыми для Киева в 2024 году
Общество
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
Мир
Лавров сообщил о намерении РФ добиться правды в расследованием по «Северным потокам»
Мир
Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации
Мир
СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване
Мир
В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Пресненском Валу в центре Москвы
Мир
На Украине разрешили начинать бизнес без разрешений и лицензий
Мир
Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США
Общество
Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
Общество
Экс-главу Шатуры задержали по подозрению в растрате более 200 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о продаже в Японии российского лосося под видом местного
Мир
СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Мир
На Украине возбудили дело против замдиректора госбюро расследований

Спасатель рассказал о правилах безопасности на воде

Спасатель Джетыгенов: купаться стоит только в специально оборудованных местах
0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов 15 июля рассказал о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде.

В беседе с NewsInfo.ru специалист отметил, что важно выбирать специально оборудованные места для купания. Там должен располагаться стационарный спасательный пост, зона для купания должна быть огорожена буйками. Как правило, эту зону проверили на наличие опасных предметов — стекла, камней, палок и штырей.

Также спасатель призвал быть осторожными в жаркую погоду из-за солнца и ультрафиолетовых лучей. Также важно носить головной убор и оставаться в тени, чтобы не получить тепловой удар и не потерять сознание. Кроме того, предупредил спасатель, резкий перепад температур при погружении в воду может негативно сказаться на организме, сообщает Pravda.Ru.

«Можно позагорать небольшое время для того, чтобы получить солнечные ванны, но ни в коем случае не засыпать на солнце и не задерживаться на долгое время», — подчеркнул Джетыгенов.

Он призвал также использовать крем, надевать головной убор и брать на пляж пару литров воды для поддержания водного баланса в организме. Также вода понадобится для промывания случайных ран. Кроме того, нелишним будет захватить на пляж небольшую аптечку для первой помощи с бинтом, пластырями и антисептиком. Помимо этого, спасатель посоветовал ходить по пляжу в сланцах, а не босиком: в песке могут быть опасные предметы: ключи, стекло, открытые ракушки, которые могут привести к порезам.

Дело рук утопающего: как искупаться и остаться в живых
Начало купального сезона ознаменовалось чередой трагедий на воде

Между тем 17 июля в МЧС сообщили, что за сутки на российских водоемах погибли 27 человек. Спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности, а также не купаться в местах, где это запрещено, сообщает НСН.

16 июля на водоемах Москвы спасли пять человек, которые стали тонуть во время купания. Подчеркивается, что причина всех происшествий — купание в запрещенных местах, несоблюдение правил безопасного поведения на воде и переоценка собственных сил, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 июля сотрудники поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили об опасности отдыха на диких пляжах. Так, отдыхающим напомнили, что купание допускается только в специально оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев. Дикие пляжи представляют опасность из-за сильных течений, острых предметов на дне и отсутствия спасателей на территории, сообщает 360.ru. Также горожан призвали отказаться от купания после употребления алкогольных напитков.

В тот же день в МЧС рассказали, что с начала лета в водоемах России утонули 215 детей. Спасти удалось 88 несовершеннолетних.

До этого, 10 июля, стало известно, что свыше 50 тыс. человек посетили бассейны, открывшиеся на площадках «Московских сезонов» и в парках столицы, с начала лета. В 2024 году в рамках проекта «Лето в Москве» доступно более десяти бассейнов на открытом воздухе. Увеличить число зон для купания решили после успеха, которым пользовались площадки в 2023 году, пишет RT

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024