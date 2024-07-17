Спасатель рассказал о правилах безопасности на воде

Руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов 15 июля рассказал о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде.

В беседе с NewsInfo.ru специалист отметил, что важно выбирать специально оборудованные места для купания. Там должен располагаться стационарный спасательный пост, зона для купания должна быть огорожена буйками. Как правило, эту зону проверили на наличие опасных предметов — стекла, камней, палок и штырей.

Также спасатель призвал быть осторожными в жаркую погоду из-за солнца и ультрафиолетовых лучей. Также важно носить головной убор и оставаться в тени, чтобы не получить тепловой удар и не потерять сознание. Кроме того, предупредил спасатель, резкий перепад температур при погружении в воду может негативно сказаться на организме, сообщает Pravda.Ru.

«Можно позагорать небольшое время для того, чтобы получить солнечные ванны, но ни в коем случае не засыпать на солнце и не задерживаться на долгое время», — подчеркнул Джетыгенов.

Он призвал также использовать крем, надевать головной убор и брать на пляж пару литров воды для поддержания водного баланса в организме. Также вода понадобится для промывания случайных ран. Кроме того, нелишним будет захватить на пляж небольшую аптечку для первой помощи с бинтом, пластырями и антисептиком. Помимо этого, спасатель посоветовал ходить по пляжу в сланцах, а не босиком: в песке могут быть опасные предметы: ключи, стекло, открытые ракушки, которые могут привести к порезам.

Между тем 17 июля в МЧС сообщили, что за сутки на российских водоемах погибли 27 человек. Спасатели призывают граждан соблюдать все меры безопасности, а также не купаться в местах, где это запрещено, сообщает НСН.

16 июля на водоемах Москвы спасли пять человек, которые стали тонуть во время купания. Подчеркивается, что причина всех происшествий — купание в запрещенных местах, несоблюдение правил безопасного поведения на воде и переоценка собственных сил, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 июля сотрудники поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили об опасности отдыха на диких пляжах. Так, отдыхающим напомнили, что купание допускается только в специально оборудованных местах, чтобы избежать несчастных случаев. Дикие пляжи представляют опасность из-за сильных течений, острых предметов на дне и отсутствия спасателей на территории, сообщает 360.ru. Также горожан призвали отказаться от купания после употребления алкогольных напитков.

В тот же день в МЧС рассказали, что с начала лета в водоемах России утонули 215 детей. Спасти удалось 88 несовершеннолетних.

До этого, 10 июля, стало известно, что свыше 50 тыс. человек посетили бассейны, открывшиеся на площадках «Московских сезонов» и в парках столицы, с начала лета. В 2024 году в рамках проекта «Лето в Москве» доступно более десяти бассейнов на открытом воздухе. Увеличить число зон для купания решили после успеха, которым пользовались площадки в 2023 году, пишет RT