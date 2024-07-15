Реклама
Прямой эфир
Спорт
Король Карл III призвал сборную вернуться с Евро-2024 с гордо поднятыми головами
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Самолет Ил-76 направили к месту лесного пожара под Новороссийском
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Культура
SHAMAN на VK Fest заинтриговал поклонников обещанием «ответки YouTube»
Общество
Бастрыкину представят доклад по делу жарившей сосиски на Вечном огне девушки
Мир
В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Politico узнала о намерении Брюсселя сорвать саммит глав МИД ЕС в Будапеште
Мир
Байден заявил о недопустимости превращения политики США в арену для насилия
Общество
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Мир
Эксперты оценили перспективы размещения ядерного оружия США в Южной Корее
Происшествия
Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
Происшествия
Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской областью
Общество
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Происшествия
Губернатор сообщил об упавшем на территорию электроподстанции БПЛА в Липецкой области

В России с начала лета утонули 215 детей

МЧС России: с начала лета на водоемах погибли 215 детей
0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала лета в водоемах России утонули 215 детей. Спасти удалось 88 несовершеннолетних. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в понедельник, 15 июля.

«Гибель на воде растет и среди взрослых, и среди детей. Жертвами купания уже стали 1314 человек, из них 215 детей. В жару водоемы, как магнит, притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми. Всё это приводит к трагедии», — отметил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, за тот же временной промежуток спасти из воды удалось 358 человек, среди них 88 детей.

В МЧС РФ порекомендовали не оставлять несовершеннолетних одних в зоне доступа к водоемам, а также научить детей плавать и звать на помощь в случае необходимости.

Одной ложкой: в Пермском крае сбежавшего подростка нашли погибшим
Тело юноши обнаружили в реке на глубине трех метров, он не умел плавать

Ранее, 8 июля, в МЧС РФ сообщали, что за прошедшие сутки на водных объектах страны зарегистрировано 52 смерти, семь из них — детские. Так, в Чунском районе Иркутской области из реки Чуны подняли тела подростков — мальчика 14 лет и девочки 12 лет. Предположительно, мальчик пытался ее спасти, но не смог выплыть. В Челябинской области на озере Большой Теренкуль мужчина и девятилетний ребенок упали с сапборда и не смогли выплыть, так как были без спасательных жилетов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024