В России с начала лета утонули 215 детей

С начала лета в водоемах России утонули 215 детей. Спасти удалось 88 несовершеннолетних. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в понедельник, 15 июля.

«Гибель на воде растет и среди взрослых, и среди детей. Жертвами купания уже стали 1314 человек, из них 215 детей. В жару водоемы, как магнит, притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми. Всё это приводит к трагедии», — отметил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, за тот же временной промежуток спасти из воды удалось 358 человек, среди них 88 детей.

В МЧС РФ порекомендовали не оставлять несовершеннолетних одних в зоне доступа к водоемам, а также научить детей плавать и звать на помощь в случае необходимости.

Ранее, 8 июля, в МЧС РФ сообщали, что за прошедшие сутки на водных объектах страны зарегистрировано 52 смерти, семь из них — детские. Так, в Чунском районе Иркутской области из реки Чуны подняли тела подростков — мальчика 14 лет и девочки 12 лет. Предположительно, мальчик пытался ее спасти, но не смог выплыть. В Челябинской области на озере Большой Теренкуль мужчина и девятилетний ребенок упали с сапборда и не смогли выплыть, так как были без спасательных жилетов.