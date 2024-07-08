В МЧС сообщили о гибели 52 человек на водоемах за сутки
За прошедшие сутки на водных объектах страны зарегистрировано 52 смертей, семь из них — дети. Об этом 8 июля сообщили в МЧС России.
«Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки, что на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибло 52 человека, в том числе 7 детей», — указали в МЧС.
В Чунском районе Иркутской области из реки Чуна подняли подростка мальчика 14 лет и девочки 12 лет. Предположительно, мальчик пытался ее спасти, но не смог выплыть. В Челябинской области на озере Большой Теренкуль мужчина и девятилетний ребенок упали с сап-борда и не смогли выплыть, так как были без спасательных жилетов.
Также в Республике Бурятия на озере Гусиное утонул мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленным причинам утонули 38-летний мужчина в Костроме на реке Волге и 44-летний мужчина в Самарской области на реке Сызранке.
«МЧС России напоминает о безопасности на водоемах: не оставляй ребенка без присмотра; не заходи в воду в незнакомом месте; не заплывай за буйки и ограждения; не игнорируй знак «купание запрещено»; не умеешь плавать — не суйся в воду», — напомнили в ведомстве.
До этого, 7 июля, было зарегистрировано 49 смертей на водных объектах страны, семь из них — дети.
Тогда же сообщалось, что катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске, спасатели ищут трех человек. Уточняется, что в настоящий момент пропавших ищут три группы спасателей МЧС России. Они осматривают акваторию реки и береговую линию. На месте также сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.