Спасатели ведут поиски трех человек с затонувшего катера на реке Амур в Хабаровске. Об этом 7 июля сообщило МЧС региона в своем Telegram-канале.

«Около 2 часов ночи 7 июля (6 июня около 22 часов мск. — Ред.) в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске затонул катер «Амур». В нем находилось пять человек, двум пассажирам — мужчине и женщине — удалось самостоятельно выплыть на берег, судьба судоводителя и еще двух женщин пока остается неизвестной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент пропавших ищут три группы спасателей МЧС России. Они осматривают акваторию реки и береговую линию. На месте также сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.

«Из-за подъема уровня воды при прохождении паводка на реке сейчас много плавает бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты», — отметили спасатели МЧС России.

Также в МЧС напомнили россиянам правила безопасности . Перед выходом в акваторию водоема обязательно нужно проверить исправность транспортного средства и метеопрогноз, а также наличие и функционирование спасательных жилетов.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Хабаровском крае усилили патрулирование берегов водоемов. Дело в том, что за два месяца было зарегистрировано 10 несчастных случаев на воде в регионе.