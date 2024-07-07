В МЧС сообщили о гибели 49 человек на водоемах за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 49 смертей на водных объектах страны, семь из них — дети. Об этом 7 июля сообщили в МЧС России.

Уточняется, что всего произошло 65 инцидентов — на 10 больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Городецком округе Нижегородской области во время отдыха на реке Волге утонула 10-летняя девочка, ее шестилетняя сестра пропала: за ними не уследил отец. В Амурской области на реке Зее двух подростков 16 лет затянуло в водоворот, одного из них удалось спасти, тело второго не найдено. Также восьмилетний ребенок погиб во время купания без присмотра родителей в Свердловском поселке Юшкова в акватории реки Айбы.

«В Кирсинском пруду в Кировской области пропал 16-летний подросток. Трое ребят ныряли с лодки в отдаленной части пруда, во время купания один из них исчез. Двое парней пытались найти товарища, но безрезультатно. На месте происшествия проводятся поисковые работы. В километре от места трагедии работает официальный пляж, где дежурят спасатели», — указали в МЧС.

Кроме того, несовершеннолетние погибли во время купания в Оренбургской области (девочка, 14 лет), Удмуртской Республике (мальчик, 17 лет) и Республике Башкортостан (мальчик, 16 лет).

«МЧС России напоминает о безопасности на водоемах: не оставляй ребенка без присмотра; не заходи в воду в незнакомом месте; не заплывай за буйки и ограждения; не игнорируй знак «купание запрещено»; не умеешь плавать — не суйся в воду», — напомнили в ведомстве.

Ранее, 6 июля, в ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что десятилетняя девочка утонула в необорудованном месте для купания в реке Волге. Уточняется, что с девочкой пропала ее шестилетняя сестра, на место происшествия направлена водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.