Девочка утонула в Волге во время семейного отдыха

Десятилетняя девочка утонула в необорудованном месте для купания в реке Волга. Об этом 6 июля сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Сегодня в начале восьмого вечера поступило сообщение, что в необорудованном для купания месте на реке Волга в районе д. Вашуриха Городецкого м.о. местными жителями извлечено тело погибшего ребенка, девочка 2014 г.р.», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что с девочкой пропала ее шестилетняя сестра, на место происшествия направлена водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным экстренных служб, многодетная семья из Володарского муниципального округа отдыхала на берегу Волги, отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду ребенка.

Ранее, 5 июля, стало известно, что подросток утонул во время купания в реке в Еврейской автономной области. Сообщалось, что прокуратура проводит проверку, в рамках которой будут проверены меры по ограничению свободного доступа к водным объектам и береговым полосам.