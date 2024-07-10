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Более 50 тыс. человек посетили открытые бассейны в Москве

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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С 1 июня бассейны, открывшиеся на площадках «Московских сезонов» и в парках города, посетили более 50 тысяч человек. Об это рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий.

В этом году рамках проекта «Лето в Москве» для гостей открыли больше десяти бассейнов на свежем воздухе. Увеличить количество зон для купания решили после успеха, которым пользовались у посетителей площадки в прошлом году. Новые локации разместились, в частности, в 16-м микрорайоне Зеленограда, в районах Куркино, Коптево, Некрасовка, Гольяново, Теплый Стан, Вешняки. При этом на улицах Теплый стан, Перерва, Сухонская, а также в Вешняках и в Коптеве предусмотрены зоны для раздельного купания взрослых и детей. Все бассейны оснащены современными системами глубокой фильтрации, температуру воды в них на постоянной основе контролируют специалисты.

Для посещения бассейна необходима предварительная регистрация на mos.ru. Цены на входные билеты были снижены. Теперь они составляют в будние дни от 550 рублей за взрослого и 250 — для детей. Продолжительность сеанса — от полутора часов. В стоимость включено пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинами для переодевания и шкафчиком для хранения личных вещей.

Также летние бассейны работают в парках «Митино», «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники», «Красная Пресня», «Дубки».

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