Минимум 10 автомобилей военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорели за ночь в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), Виннцие, Харькове, Ровном и Одессе. Об этом 17 июля сообщило издание «Страна.ua».

В Одессе были уничтожены пять автомобилей. Кроме того, в городе за последние две недели были зафиксированы 13 таких происшествий. По одному — в Днепре, Виннице и Ровном. Еще два, Volkswagen и Mitsubishi,с разницей в один час времени сожгли в Харькове.

О пострадавших журналисты не сообщают. Отмечается, что на месте ЧП работали пожарные, однако некоторые автомобили сгорели полностью. Так, злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет колонии, добавили в СМИ.

На Украине всё чаще происходят случаи поджогов автомобилей военных. До этого инциденты были зафиксированы во Львове, Одессе и Ровном. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.