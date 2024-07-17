Охрану Трампа усилили противоштурмовой группой, дронами и робопсами

Секретная служба США на фоне сообщений о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа, усилила его личную охрану. Об этом 17 июля рассказал телеканал CBS.

«Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собак-роботов», — говорится в сообщении.

При этом Секретная служба увеличивала ресурсы и активы для защиты Трампа еще в июне. Были ли задействованы эти средства для предотвращения покушения на политика ранее, в материале не указано.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники написало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения об угрозах со стороны Ирана. В свою очередь, постоянное представительство страны при ООН отвергло обвинения. В возможности подобного инцидента в беседе «Известиями» усомнился американист-политолог Малек Дудаков.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили и его охрану. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.