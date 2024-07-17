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Ректору БФУ предъявили обвинение по делу о растрате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александру Федорову предъявлено обвинение по делу о присвоении более 18 млн рублей. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

«Федорову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения»)», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Следствие полагает, что сумма ущерба превысила 18,6 млн рублей.

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Ранее, 10 июля, суд арестовал на два месяца Федорова и его заместителя, проректора Елену Мялкину. По данным СК, Мялкина оформляла безосновательные служебные записки, а Федоров — приказы, на основании которых сотрудникам выплачивались премии. Работники передавали деньги Федорову через Мялкину. После ареста Федорова временно исполняющим обязанности главы БФУ назначен проректор по научной работе Максим Демин.

9 июля в БФУ сообщили «Известиям» о задержании Федорова. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Затем СК РФ заявил, что Федоров и его заместитель Мялкина подозреваются в присвоении более 18 млн рублей.

В тот же день «Известия» публиковали кадры следственных мероприятий, которые прошли в кабинете ректора. На них видно, как полиция выкладывает на стол пачки с пятитысячными купюрами. Сообщалось, что в ходе обысков было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными.

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