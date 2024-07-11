В Калининграде назначили врио ректора БФУ им. И. Канта
Временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) назначили в четверг, 11 июля, проректора по научной работе вуза Максима Демина. Об этом сообщает Минобрнауки в Telegram-канале.
«Минобрнауки России подтверждает информацию о назначении врио ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максима Викторовича Демина», — проинформировали в ведомстве.
В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме.
Ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении 18 млн рублей. По данным СК РФ, проректором Мялкиной оформлялись безосновательные служебные записки, а Федоровым — приказы, на основании которых сотрудникам выплачивались премии. Получившие доплаты работники в свою очередь передавали через Мялкину деньги Федорову, который использовал средства по своему усмотрению.
10 июля суд арестовал на два месяца Федорова. В этот же день была заключена под стражу Елена Мялкина.
В распоряжении «Известий» также появились кадры следственных мероприятий, прошедших в кабинете ректора. На них видно, как полиция выкладывает на стол пачки с пятитысячными купюрами. Источник издания также сообщал, что в ходе обысков было обнаружено почти 700 тыс. рублей наличными.