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БПЛА-отряд «Эскадрон» нанес удар по опорному пункту ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие БПЛА-отряда «Эскадрон» в составе бригады «Эспаньола» нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с места событий 17 июля публикуют «Известия».

На представленных кадрах видно горящий опорник противника. Как сообщается, из него выходил украинский военный и пытался потушить пожар, но безуспешно. Кроме того, на месте дислокации боевиков после атаки сдетонировал боекомплект. Российский военнослужащий, инженер-взрывотехник с позывным Келик также рассказал о том, как устроен боевой дрон.

«Во всем должна быть эстетика. Это так называемый в простонародье кипятильник. Электродетонатор выводится на один из лучей, во время того, как происходит прилет в указанную цель, происходит короткое замыкание между двумя кипятильниками. <…> Если он внутрь здания влетит, живых никого не останется», — сообщил он в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

Замкомандира «Эскадрона» с позывным Дозор рассказал, что в «Эспаньоле» работают группы БПЛА различного типа. Например, «Эскадрон» совмещает в себе расчеты как разведывательных, так и ударных FPV-дронов.

«Отслеживаем маршруты движения, выявляем пункты временной дислокации, точки подвоза, ротации, либо эвакуации. За последнюю неделю был уничтожен узел связи в населенном пункте Часов Яр, насколько я знаю, после этого у них (ВСУ. — Ред) была нарушена связь среди подразделений», — заявил военный.

По его словам, сбои со связью в рядах противника позволили российским штурмовым подразделениям более успешно и безопасно продвинуться вперед.

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18 июля в «Эспаньоле» также показали работу водителей на линии соприкосновения, которые являются ядром обеспечения бойцов на позициях. Бойцы отметили, что на данный момент передвигаться на позиции безопаснее днем. Машины обслуживаются ежедневно после каждого выезда. На каждой из них включена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотникам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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