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AP предрекло Украине потерю политической и военной поддержки со стороны Запада

AP: Украина рискует потерять политическую и военную поддержку Запада
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украина может лишиться военной и политической поддержки со стороны западных государств. Об этом в среду, 17 июля, сообщило агентство The Associated Press.

«На заднем плане скрывается неприятная проблема для Украины: как долго продлится политическая и военная поддержка Запада, имеющая решающее значение для ее борьбы?» — говорится в публикации.

Кроме того, агентство обратило внимание, что взгляды Джея Ди Вэнса, которого кандидат на пост главы государства Дональд Трамп выбрал в качестве своего вице-президента в случае победы на выборах, снижают шансы Киева на получение поддержки. Он намеревается решать проблемы внутри Соединенных Штатов, а не концентрировать внимание на украинском конфликте, уточнили в статье.

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Ранее, 16 июля, сообщалось, что сенатор США от штата Огайо Вэнс может прекратить любую военную помощь Украине, если станет вице-президентом. В тот же день он в интервью телеканалу Fox News задался вопросом, каковы цели поддержки Украины и чего пытаются добиться союзники по НАТО, отправляя Киеву военную помощь. Тогда же Вэнс рассказал, что в случае победы на выборах Трамп станет посредником на переговорах между Москвой и Киевом, чтобы наконец завершить этот конфликт.

Кроме того, сенатор неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов украинской армии по территории РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Кроме того, он призывал ограничить дополнительную помощь Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия и влияние Байдена на них будут значительно ограничены.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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