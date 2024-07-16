Трамп выбрал себе в вице-президенты Джеймса Вэнса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил 16 июля, что в случае его победы на выборах вице-президентом станет сенатор от штата Джеймс Дэвид Вэнс.

Данное заявление заставило нервничать европейскую прессу. Отмечается, что Вэнс неоднократно критиковал выделение Украине военной помощи и заявлял, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, придется пойти на территориальные уступки.

«Наша политика в отношении Украины не имеет смысла, я слушаю секретаря Блинкена, но что мы вообще собираемся делать дальше? Какая у нас финальная цель? Как долго это будет длиться?» — задался вопросом кандидат в вице-президенты США.

Уточняется, что избрание кандидатом именно Вэнса за океаном уже нарекли «катастрофой для Украины, а также для Европейского союза».

В свою очередь, Джо Байден, комментируя выбор своего соперника, и вовсе заявил, что кандидат в вице-президенты США является вторым Трампом.

«Он клон Трампа по этим вопросам. Так что я не вижу между ними никакой разницы», — ответил американский президент.

Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усилия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Позднее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил за этот выбор Трампа.

Подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен заявил, что Вэнс — реалист и прагматик, обладающий опытом, которого нет у многих американских политических лидеров.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.