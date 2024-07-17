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В Госдуме прокомментировали полет самолета ВВС Британии над Харьковом

Депутат Чепа: вся разведка на Украине ведется специалистами западной техники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вся разведывательная деятельность на Украине ведется с использованием западной техники. Об этом в среду, 17 июля, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя полет самолета британских ВВС в небе над Харьковом.

«Вся разведывательная деятельность, вся корректировка ракет и беспилотников осуществляется с помощью специалистов западных средств. Поэтому мы понимаем, чьими силами всё это делается», — поделился он с Lenta.ru.

Депутат подчеркнул, что самолет заметили, но не сбили, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее в этот день стало известно, что в ночь с 16 на 17 июля над Украиной был замечен учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС. По сведениям портала Flightradar24, самолет двигался над Харьковской областью на высоте около 6 тыс. м со скоростью порядка 798 км/ч. Также его заметили над Сумской и Черниговской областями Украины. После этого борт ушел в сторону Одессы.

До этого, 6 июля, сообщалось, что американский беспилотник заметили вблизи Калининградской области. По информации ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE16 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Беспилотник проследовал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши и в настоящее время курсирует вдоль польско-белорусской границы, а также в районе Калининграда.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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