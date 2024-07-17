В небе над Украиной был замечен самолет британских ВВС
В ночь с 16 на 17 июля над Украиной был замечен учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 британских ВВС. Соответствующая информация следует из данных портала Flightradar24.
По его сведениям, самолет двигался над Харьковской областью на высоте около 6 тыс. м со скоростью порядка 798 км/ч. Примерно в 23:00 мск воздушное судно пролетело над территориями ДНР и Запорожской области, затем двигалось над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины. Затем борт ушел в сторону Одессы.
Ранее, 6 июля, сообщалось, что американский беспилотник заметили вблизи Калининградской области. По информации ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE16 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Беспилотник проследовал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши и в настоящее время курсирует вдоль польско-белорусской границы, а также в районе Калининграда.
Информация о том, что американские БПЛА появляются у границ РФ, поступает регулярно. Так, например, 5 июня сообщалось, что разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военной авиации США, совершает полет в Черном море примерно в 250 км от Ялты.
До этого, 4 июня, разведывательный американский беспилотник RQ-4B Global Hawk исчез с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.