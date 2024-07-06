Американский беспилотник заметили вблизи Калининградской области

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk заметили вблизи Калининградской области. Соответствующая информация следует из данных ресурса Flightradar24 от 6 июля.

По информации ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE16 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Беспилотник проследовал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши и в настоящее время курсирует вдоль польско-белорусской границы, а также в районе Калининграда.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что американский беспилотник был замечен над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Беспилотник проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии, а затем вышел на курс в сторону акватории Черного моря.

Информация о том, что американские БПЛА появляются у границ РФ, поступает регулярно. Так, например, 5 июня сообщалось, что разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военной авиации США, совершает полет в Черном море примерно в 250 км от Ялты.

До этого, 4 июня, разведывательный американский беспилотник RQ-4B Global Hawk исчез с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.