Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Соответствующая информация следует из данных ресурса Flightradar24 от 23 июня.

По информации ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Беспилотник проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии, а затем вышел на курс в сторону акватории Черного моря.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военной авиации США, совершает полет в Черном море примерно в 250 км от Ялты.

4 июня разведывательный американский беспилотник RQ-4B Global Hawk исчез с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.

До этого, 26 мая, RQ-4B Global Hawk был замечен в Черном море недалеко от Сочи. Согласно траекторной карте, БПЛА отправился с Сигонеллы.

ВСУ днем 23 июня нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. Основной удар пришелся на пляж в Учкуевке. По последним данным, пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.