Число происшествий с участием самокатчиков сократилось в 2024 году

В 2024 году число происшествий с участием самокатчиков сократилось на 16%. Об этом «Известиям» 17 июля рассказали в Страховом доме ВСК на основании анализа происшествий.

Несмотря на то что в целом число обращений из-за травм, полученных во время катания на самокатах, сократилось, серьезность таких повреждений стала выше. Если в 2023 году средняя выплата по итогам подобных ЧП составляла 5,5 тыс. рублей, то в 2024 году она выросла до 7,2 тыс. рублей.

В 67% случаев травмы из-за самокатов получают мужчины. Такая же доля пострадавших — дети и подростки. Среди взрослых средний возраст пострадавшего в результате катания на СИМ — 44–45 лет.

Также с начала года самокатчики «повзрослели»: если в 2023 средний возраст участника ДТП с самокатом составлял 22 года, то в 2024-м он вырос до 23 лет. Самые опасные самокатчики проживают в Чувашии, Коми, Воронежской области, Псковской области, Приморском крае, Башкортостане.

19 июня стало известно, что в Госдуме предложили создать в крупных городах электросамокатную полицию. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, он направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

До этого, 4 июня, начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Макеева рассказала «Известиям», что делать пострадавшим в ДТП с участием электросамоката или гироскутера. В первую очередь надо вызывать на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции, объяснила она.