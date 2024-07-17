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Замглавы Минэнерго сообщил о рекордном энергопотреблении на юге России

Минэнерго: энергопотребление на юге впервые в истории превысило зимние максимумы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Энергопотребление на юге России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы. Об этом в среду, 17 июля, заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«Вчера произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Случившееся означает, что сейчас энергосистема в регионе находится на предельных возможностях, указал Грабчак. По этой причине в настоящий момент минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводят в летний период при подготовке к зимним максимумам.

При этом замминистра добавил, что ситуация со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонта блоков Новочеркасской ГРЭС «будет более благоприятная». В связи с этим Грабчак выразил надежду, что сегодня графики аварийных отключений вводить не придется.

Он обратил внимание на наличие небольших ограничений для промышленных предприятий в часы максимального потребления, однако эти меры синхронизированы с региональными властями. Подобные процедуры являются стандартными и позволяют в пиковые часы обеспечить стабильность работы энергосистемы, объяснил замглавы ведомства.

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Накануне, 16 июля, сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок № 1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные продолжили штатную работу.

Позднее в пресс-службе АЭС заявили, что безопасная эксплуатация станции не была нарушена. К утру 17 июля отключенный энергоблок был возвращен в работу.

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