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ФСИН опровергла данные о конфликте в СИЗО с участником теракта в «Крокусе»

ФСИН: данные о конфликте в СИЗО с участником теракта в «Крокусе» недостоверны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что обвиняемый в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» якобы вступил в конфликт с сотрудником следственного изолятора «Лефортово», не соответствует действительности. Об этом 17 июня заявили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

«Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») является недостоверной. Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что все процессы общения находящихся в «Лефортово» заключенных с сотрудниками изолятора фиксируется видеокамерами. Подобного происшествия, который описан в СМИ, в следственном изоляторе не было, отмечает ФСИН.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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