Врач рассказал о причинах насморка летом

Врач-оториноларинголог высшей профессиональной категории, к. м. н. Владимир Зайцев во вторник, 16 июля, рассказал, почему летом бывает насморк.

В беседе с сайтом aif.ru специалист отметил, что на солнце с человеком происходит то же, что и в бане: от высокой температуры происходит отек ткани, в том числе у нижних носовых раковин.

«Чтобы воздух правильно обрабатывался в носу — увлажнялся, очищался и попадал дальше в легкие, носовым раковинам в жару приходится увеличиваться в размерах, они раздуваются, соответственно, дырочки (соустья) между гайморовой пазухой, клетками решетчатого лабиринта, лобной пазухой и основной пазухой тоже отекают», — объяснил врач.

По его словам, организму становится сложно прогонять воздух в нужном объеме. Также из-за жаркой погоды снижается иммунитет. Меняется микрофлора в носу из-за изменений температурного режима. Она активируется в жару, а в холоде впадает в состояние анабиоза. Также меняется текучесть крови, она начинает двигаться быстрее.

В результате, отметил Зайцев, это провоцирует развитие синусита или вазомоторного ринита. Чаще это встречается у людей, предрасположенных к проблемам с носом, например, при наличии проблем с перегородкой носа, нездоровых носовых раковин.

В мае врач Михаил Кутушов предупредил, что противоотечные капли для носа вызывают привыкание. По его словам, среди таких средств — оксиметазолин, ксилометазолин и фенилэфрин. В целом назальные капли можно использовать не более пяти дней подряд, сообщает 360.ru. Врач добавил, что справиться с насморком помогут назальные спреи с солевым раствором и паровые ингаляции.

В декабре врач-оториноларинголог Нияз Мухамадьяров в разговоре с «Известиями» заявил, что невылеченный насморк может привести к воспалению мозга. По его словам, простуды, синуситы и любое воспаление пазух носа чреваты серьезным заболеванием — гайморитом.

В октябре врач-оториноларинголог, хирург Алексей Литвинов опроверг пользу масла ментола и мяты при насморке. По его словам, использовать при насморке чистые эфирные масла крайне нежелательно: это может привести к ожогу и ухудшению симптомов, то есть дополнительному отеку ткани, что может стать причиной «еще большего затруднения носового дыхания, сообщает НСН.

В марте прошлого года врач-оториноларинголог высшей категории, к.м.н. Эдуард Синьков предупредил о возможных проблемах с давлением из-за частого использования капель для носа. По его словам, капли также могут раздражать слизистую оболочку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал, что одним из самых популярных способов быстро избавиться от насморка в домашних условиях является промывание носа соленой водой. Соль вытягивает влагу, поэтому отек слизистой носа быстро спадает, а также соленая вода убивает все патогенные микроорганизмы. Также это является отличной профилактикой простудных заболеваний.