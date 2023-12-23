Капля горя: как избавиться от привычки к спреям для носа

В период роста заболеваемости ОРВИ всё больше людей привыкают к сосудосуживающим каплям и впоследствии не могут дышать без них даже после выздоровления. Подробнее о зависимости от назальных спреев и способах побороть вредную привычку — в материале «Известий».

Почему капли в нос вызывают привыкание, виды капель

Ежегодно на фоне гриппа и ОРВИ люди покупают сосудосуживающие капли, чтобы справиться с насморком и заложенностью носа. Трудности с дыханием вызывают сильный дискомфорт, головные боли и ухудшают качество сна.

Самым эффективным и быстрым способом в борьбе со снятием симптомов насморка является использование сосудосуживающих спреев. Они воздействуют на адреналиновые рецепторы в слизистой носа, из-за чего сосуды сужаются и отек проходит. Однако нужно помнить, что такие капли не лечат, а лишь на время снимают симптом болезни — отек носоглотки. При этом пользоваться каплями можно не дольше четырех-пяти дней.

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Медики подчеркивают, что иммунитет здорового человека способен сам быстро справиться с вирусом. Однако даже после выздоровления некоторые симптомы могут сохраняться, в том числе и насморк. «Сидя» на сосудосуживающих спреях, человек может неделями и даже месяцами страдать от заложенности носа, поскольку ему не помогают уже ни одни капли. Главная причина такого привыкания кроется в пренебрежении инструкциями к препаратам и стремлении быстро избавиться от заложенности.

Сосудосуживающие капли делятся на несколько категорий по продолжительности их действия:

— препараты короткого действия (эффект длится не более 4–6 часов);

— продолжительного действия (4–8 часов);

— среднего действия (8–10 часов);

— длительного действия (10–12 часов).

От продолжительности действия зависит максимальная частота применения различных препаратов. Так, например, спреи длительного действия можно использовать не более двух раз в сутки. Эксперты также не советуют пользоваться ими более пяти дней.

При неправильном и долгом применении капель возникает обратный эффект: сосуды теряют чувствительность к естественному стимулятору — норадреналину, который вырабатывает организм, потребность в каплях возникает всё чаще, пока наконец лекарство не перестает действовать совсем, поясняет врач-оториноларинголог медицинского центра ГУТА КЛИНИК Дарья Харина.

— Получается интересный эффект: воспаления уже нет, но отек есть, — говорит она.

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При чрезмерном применении сосудосуживающих капель развивается лекарственный ринит, его же называют медикаментозным. Обычно его диагностируют спустя 10 дней постоянного применения спреев, но у детей и предрасположенных к недугу людей он может развиться даже раньше.

— Наиболее склонны к возникновению зависимости от сосудосуживающих препаратов люди, изначально имеющие нарушения в полости носа: искривление перегородки, увеличение нижних носовых раковин, — говорит врач-оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Анна Голота.

Есть и другие причины возникновения зависимости. Одна из них — ухудшение состояния пациента при отказе от спрея или попытке сократить частоту его применения.

— Другой причиной может стать тахифилаксия — реакция организма, при которой повторное использование препарата действует значительно меньше либо совсем не действует, — отмечает Дарья Харина.

Она добавляет, что человек, привыкнув к лекарству однажды, может впоследствии снова оказаться в зависимости от спрея. Однако отоларинголог Анна Голота с этим не согласна, она обращает внимание на то, что данных, доказывающих это, нет.

При возникновении зависимости от сосудосуживающих капель эксперты советуют не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы выяснить причину привыкания. Это может быть как аллергия, так и уменьшение выработки собственного вещества.

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Как бороться с зависимостью от капель в нос

Для избавления от зависимости существуют два метода — консервативный и хирургический. Способ лечения врач назначает после выяснения причины привыкания.

При консервативном лечении положено промывание носа, прием стероидных или антигистаминных препаратов, физиопроцедуры и другие средства.

— Для избавления от зависимости нужно, чтобы сосуды слизистой оболочки стали вновь чувствительными к собственным стимуляторам и пришли в тонус. Для этого может потребоваться время, иногда до двух недель. В это время нужно полностью отказаться от использования капель, — говорит Дарья Харина.

В случаях, когда совсем невозможно обойтись без сосудосуживающих средств, их использование допустимо. Лучше всего выбрать спреи длительного действия, так как они являются наиболее безопасными и эффективными. Если после пяти дней использования заложенность носа не пройдет, нужно снизить концентрацию растворов. По словам Анны Голоты, возможно использование детских сосудосуживающих препаратов, но «пшикать» нужно только в более заложенную часть носа. Для лучшего сна медик советует приподнять подушку на 30 градусов.

При возникновении сухости в носу можно добавить увлажняющий спрей с маслами или декспантенолом. Когда заложенность начнет спадать, можно включить промывание полости носа специальными устройствами — баллонами, neti pot (чайник для промывки носа) или другими.

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Хирургический метод включает в себя радиоволновую вазотомию нижних носовых раковин, септопластику или другие способы. Такой способ используется в тех случаях, когда консервативные способы лечения не приносят помощи, он дает наиболее эффективный и стойкий результат.

Для облегчения состояния эксперты рекомендуют «отвлекающую терапию», которая может включать в себя легкую физическую нагрузку, горячие ванны для ног, чай и другие способы переключения внимания.

Как избежать привыкания к каплям в нос

Эксперты обращают внимание, что лучше выбрать спрей или аэрозоль, которые более равномерно распределяют лекарственное средство в полости носа. Их легче дозировать, чем капли. Вместе с этим врачи советуют во время болезни чередовать сосудосуживающие средства и промывание носа растворами. Обязательно нужно читать инструкцию к лекарствам, а также следовать рекомендациям врача.