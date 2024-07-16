Эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов 15 июля рассказал, какие приемы используют мошенники и как их разоблачить.

В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что никто не застрахован от обмана мошенников, которые представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта», предлагают проверку электросчетчиков, запрашивают код из SMS для доступа к «Госуслугам», а потом оформляют на свою жертву кредиты. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.

Эксперт рассказал, что есть два типа людей, первые всегда будут открывать все ссылки о выигрыше, бежать в сторону маломальской выгоды, а вторые — это те, кого обманывают хитрым способом.

Седов подчеркнул, что никаких новых сценариев и способов отъема денег у населения мошенники за 150–200 лет не придумали, только эти семы обрели техническую реализацию. В частности, речь идет о фабрике фейков.

Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, специалист призвал не терять контроль в разговоре с ними, оставаться в спокойствии и равновесии. Также не стоит принимать решение здесь и сейчас, нужно положить трубку и подумать, проговорить перед зеркалом рассказанную абонентом историю, так можно заметить странности и нестыковки. Также нелишним будет задавать много вопросов: какой счетчик? Почему по коду плательщика не приходила информация? Важно следить за реакцией на вопросы: на них мошенники обычно отвечать не готовы. Кроме того, важно не воспринимать собеседника как друга, даже если будут звучать личные данные, фамилии знакомых. Мошенники используют данные, полученные из открытых источников и соцсетей.

Кроме этого, Седов посоветовал проводить домашние киберучения с близкими. Такие беседы приучают людей критические мыслить и трезво реагировать на звонки. Он добавил, что часто жертвами мошенников становятся люди, которые были уверены, что им это не грозит.

16 июля РИАМО писало, что следует обязательно отвязать старый номер телефона от всех банковских приложений и «Госуслуг». Если этого не сделать, новый владелец сможет получить к ним доступ. Таким образом человек становится уязвимым перед преступниками, сообщает 360.ru.

Также 16 июля зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал, что в 2023 году ущерб от действий телефонных мошенников составил 15,8 млрд рублей. Он добавил, что сегодня мошеннические схемы работают в тесном сопряжении с недружественными странами, украинской юрисдикцией, сообщает НСН.

15 июля полицейские Останкинского района Москвы задержали подозреваемого в хищении 1 млн руб. у пожилого москвича. Потерпевший рассказал, что по указанию позвонивших ему неких представителей силовых структур снял крупную сумму со своего банковского счета и отдал наличность курьеру, сообщает агентство городских новостей «Москва». Задержанному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тот же день сайт kp.ru писал, что мошенники начали активно осваивать новые площадки, одна из них — чаты жильцов многоквартирных домов. Так, аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты.

В тот же день «Известия» писали, что в России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт». Всплеск таких обращений в правоохранительные органы зафиксирован в июне этого года, по их факту следователи уже возбудили десятки уголовных дел.